驚悚又好追！鄭星一首當男主變鮮肉搭青龍影后，《揭密最前線》與金憓秀化身記者，調查「吸毒邪教、斷頭虐貓」真相！

Disney+ 在1月15日上線的強檔原創新劇《揭密最前線》，由劉先東導演執導，為青龍影后金憓秀時隔三年回歸小螢幕之作，繼《Signal信號》後再次幹起查案老本行，這次搭擋鄭星一、朱鐘赫一同化身記者深入案件危險之地，只為將真相公之於眾！首兩集緊湊刺激的節奏穿插無理頭的笑梗，在爆笑之餘各種事件線索交織，金憓秀在劇中狂奔打架甚至空中飛行，各種大動作戲碼更讓網友驚呼憓秀實在太敬業，而初次擔綱男主角的鄭星一也一改過去性感大叔形象，劇中變成30歲小鮮肉弟弟，造型和演技都減齡到讓人認不出來！《揭密最前線》支線與出場人物非常迅速展開，絕不能錯過的重點幫你畫出來，各條線梳理清楚看得更過癮！

被阻撓的節目《揭密最前線》面臨的挑戰

《揭密最前線》在劇中是KNS電視台的王牌調查節目，專門揭秘重大時事案件真相，雖然收視與知名度都很亮眼但卻因不接受廣告贊助，以及各種爭議報導問題不受台裡待見，被貶到新辦公樓的半地下室，後又因為網路上有人匿名為「扳機博士」爆料節目組內部有偷情醜聞，面臨節目終止危機。金憓秀飾演的組長吳疏龍對節目盡心盡責，正義又熱血，為了新聞不惜深入犯罪團伙老巢，還讓54歲的憓秀姐姐使出看家本領與喪屍搏鬥，看預告後面還有不少大場面動作戲，拼到讓人讚嘆！這次吳組長不遺餘力也要維持節目生存，打賭一定抓出搗亂《揭密最前線》內部的叛徒「扳機博士」，還要偵破20年前演員車煜星失蹤懸案，重振節目威望，讓上頭想廢掉節目都廢不掉！



降落傘與扳機博士牽動的電視台人物關係

擁有「帥大叔」稱號的男星鄭星一這次首次出演劇集男主角，有別於大家印象中的上流斯文男形象，飾演從電視劇劇組陰錯陽差轉降至《揭密最前線》的降落傘PD韓道，一出場就引發討論讓網友直呼「根本認不出來！」整個減齡十幾歲的髮型穿搭和人設真的超新鮮。韓道對於節目組與吳疏龍的老派作風韓道完全不屑一顧，戴著帽Ｔ帽子、嘴咬棒棒糖，態度傲慢疏離讓團隊其他人都不喜歡，孤僻的他看似還有段悲慘的童年經歷有待解開。這位空降的製作人據說是因為朝知名電視劇導演噴尿被發派到《揭密最前線》，但KNS電視台具社長表面上看似對韓道還不錯，可又成立真相委員會和吳疏龍打賭誰先抓出「扳機博士」，像是真的要讓《揭密最前線》做不下去，目前看不出來具社長與韓道的實際關係，而電視台各方勢力交會，看來真的需要找出發佈偷情性愛影片的「扳機博士」才能看清楚電視台內部究竟在搞什麼鬼！



首集案件毒窟邪教「信任廟宇」完全剷除？

第一集案件「信任廟宇」以邪教手段洗腦群眾違法種植「萬聖節的花」罌粟，製作出一群看起來像喪屍的毒蟲教徒，吳疏龍為了拍攝到他們的犯罪證據，帶著空降新人韓道以出乎意料的「真」降落傘方式潛入內部，甚至歷經超狂喪屍追逐戲碼及韓道的新時代手段空拍機拿到罪證，將警方都不能合法取證的大案新聞順利播出。看似信任廟宇一案告一段落，想不到第二集結尾教徒竟然還來攻擊節目組辦公室，究竟邪教案後續會不會還有其他發展，教主太太和他兒子是否還會被放出來，吳疏龍與韓道又該如何抵擋報復行動呢？



殺貓凶手的行動及組員之間的合作

在邪教案結束後，下一個虐殺貓咪，將小貓殘殺斷頭的案件緊接而來，男扮女裝的高中學生兇手惡毒狡詐，引導韓道偵查方向錯誤，一路追到流浪漢爺爺的家，這幕也是鄭星一在發佈會上提及印象深刻的老鼠掉到頭上的片段，將緊張刺激的氛圍拉滿！另外，鮮肉演員朱鐘赫在劇中飾演勤勤懇懇工作的助理PD姜基浩，儘管為了新聞通宵努力，卻因為學歷低遲遲不能升職製作人。第二集姜基浩因為與韓道提交同樣主題的企劃案爆發衝突，甚至還要給韓道當調查「殺貓案」的助理，兩人是否能在此次事件建立革命情感，虐貓凶手下一步看似將目標從貓轉移到小孩身上，《揭密最前線》能否阻止兇手，將他公之於眾都是後續重要看點。



《揭密最前線》追蹤報導案件一案接一案超級緊湊，兇手殘忍犯案之間看老鳥帶新人笑料不斷，將恐怖與笑點融合，讓人上一秒驚嚇下一秒又笑不停！除了無尿點快節奏外，還有金憓秀、鄭星一等老練的演技讓人超入戲，各種疑團像是節目組抓耙仔「扳機博士」到底是誰、曝光醜聞的最終目的又是什麼、20年前演員車煜星失蹤懸案又藏有什麼秘密、韓道的童年陰影及被轉降的真實原因，後續故事發展完全猜不到，一定要鎖定《揭密最前線》後續劇情一探究竟！



Disney+ 原創刑偵劇《揭密最前線》每週三下午16:00獨家上線新集數。

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