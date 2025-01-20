美珠＆足球員宋範根公開戀愛9個月後爆分手！兩人「Lovestagram」全刪除，公司：私生活很難確認！

組合 Lovelyz 成員美珠與小3歲的足球員宋範根在公開戀愛9個月後，傳出分手傳聞。

今日（20）據韓媒 MyDaily 報導，美珠和宋範根最近分手了。據報導，雖然兩人的愛情是很美好，但公開戀愛還是很有負擔。雖然分手了，但是他們決定成爲互相應援的關係。



對於美珠和宋範根的分手傳聞，美珠的經紀公司 Antenna 表示：「對於藝人的私生活很難確認，請諒解。」而宋範根方面的相關人士也表示：「因爲是運動員的私生活，所以很難確認。」劃清了界限。

美珠和宋範根的戀愛會被察覺，是因為兩人在 IG 上傳在同個地方互相幫對方拍的照片，「Lovestagram」因而引發熱烈討論。去年4月承認戀愛後，美珠也在《玩什麼好呢》透露：「他（對於戀愛傳聞）反而非常喜歡，兩人是在朋友聚會上很自然地認識的，相處得很好。雖然外表看起來很兇，但其實是撒嬌鬼。」坦率地展現男友的魅力。



1994年出生的美珠，2014年以組合 Lovelyz 出道，之後出演《玩什麼好呢》、《第六感》、《戰鬥旅行》和《社內戀愛》等，在許多綜藝活躍活動。 而1997年出生的宋範根，日前結束日本J聯賽的生活，最近回到全北現代隊。



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