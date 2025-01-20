美珠＆足球员宋范根公开恋爱9个月后爆分手！两人「Lovestagram」全删除，公司：私生活很难确认！

组合 Lovelyz 成员美珠与小3岁的足球员宋范根在公开恋爱9个月后，传出分手传闻。

今日（20）据韩媒 MyDaily 报导，美珠和宋范根最近分手了。据报导，虽然两人的爱情是很美好，但公开恋爱还是很有负担。虽然分手了，但是他们决定成爲互相应援的关系。



对於美珠和宋范根的分手传闻，美珠的经纪公司 Antenna 表示：「对於艺人的私生活很难确认，请谅解。」而宋范根方面的相关人士也表示：「因爲是运动员的私生活，所以很难确认。」划清了界限。

美珠和宋范根的恋爱会被察觉，是因为两人在 IG 上传在同个地方互相帮对方拍的照片，「Lovestagram」因而引发热烈讨论。去年4月承认恋爱后，美珠也在《玩什么好呢》透露：「他（对於恋爱传闻）反而非常喜欢，两人是在朋友聚会上很自然地认识的，相处得很好。虽然外表看起来很凶，但其实是撒娇鬼。」坦率地展现男友的魅力。



1994年出生的美珠，2014年以组合 Lovelyz 出道，之后出演《玩什么好呢》、《第六感》、《战斗旅行》和《社内恋爱》等，在许多综艺活跃活动。 而1997年出生的宋范根，日前结束日本J联赛的生活，最近回到全北现代队。



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