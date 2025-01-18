K-POP史上第一次！ZEROBASEONE請來日本恐怖大師伊藤潤二繪製新專輯封面

男團 ZEROBASEONE（ZB1）首次攜手日本恐怖漫畫大師伊藤潤二，引起關注。

ZEROBASEONE於17日通過官方SNS公開了迷你五輯收錄曲〈Doctor！ Doctor！〉的數位封面，這次的封面設計正是由恐怖漫畫界大師伊藤潤二親自操刀。 封面展現了伊藤潤二獨特的畫風，細膩地刻畫了為愛癡狂的感性。 畫面中，一名少年手捂胸口，而一名醫生神秘地注視著他，構圖充滿懸疑氛圍。



這是伊藤潤二首次與 K-POP 團體合作。 伊藤潤二憑藉獨特的藝術性享譽國際，而 ZEROBASEONE 則以全球性的現象級人氣成為音樂圈的焦點，兩者的合作為新曲〈Doctor！ Doctor！〉增添更多期待值。

此外，在發行新曲〈Doctor！ Doctor！〉之前，ZEROBASEONE 接連發布了充滿對比魅力的預告內容，包括以可愛和俏皮風格描繪墜入愛河的概念照片，以及充滿神秘氛圍的數位封面，吊足粉絲胃口。



先行公開曲〈Doctor！ Doctor！〉將愛情比喻為狂熱的病症，生動地描繪出「沒有愛就無法生存」的渴望心情。 搭配九位成員各具特色的華麗視覺效果，ZEROBASEONE 將再次用他們的能量俘獲全球粉絲的心。

ZEROBASEONE 將於本月 29 日正式發行新曲〈Doctor！ Doctor！〉，並於下月 24 日攜迷你五輯震撼回歸。

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