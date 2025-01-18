K-POP史上第一次！ZEROBASEONE请来日本恐怖大师伊藤润二绘制新专辑封面

男团 ZEROBASEONE（ZB1）首次携手日本恐怖漫画大师伊藤润二，引起关注。

ZEROBASEONE於17日通过官方SNS公开了迷你五辑收录曲〈Doctor！ Doctor！〉的数位封面，这次的封面设计正是由恐怖漫画界大师伊藤润二亲自操刀。 封面展现了伊藤润二独特的画风，细腻地刻画了为爱痴狂的感性。 画面中，一名少年手捂胸口，而一名医生神秘地注视著他，构图充满悬疑氛围。



这是伊藤润二首次与 K-POP 团体合作。 伊藤润二凭藉独特的艺术性享誉国际，而 ZEROBASEONE 则以全球性的现象级人气成为音乐圈的焦点，两者的合作为新曲〈Doctor！ Doctor！〉增添更多期待值。

此外，在发行新曲〈Doctor！ Doctor！〉之前，ZEROBASEONE 接连发布了充满对比魅力的预告内容，包括以可爱和俏皮风格描绘坠入爱河的概念照片，以及充满神秘氛围的数位封面，吊足粉丝胃口。



先行公开曲〈Doctor！ Doctor！〉将爱情比喻为狂热的病症，生动地描绘出「没有爱就无法生存」的渴望心情。 搭配九位成员各具特色的华丽视觉效果，ZEROBASEONE 将再次用他们的能量俘获全球粉丝的心。

ZEROBASEONE 将於本月 29 日正式发行新曲〈Doctor！ Doctor！〉，并於下月 24 日携迷你五辑震撼回归。

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