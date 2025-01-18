李瑞鎮&羅PD再啟程！《李瑞鎮的紐約紐約》第三季討論中

演員李瑞鎮與羅暎錫PD可能再次攜手展開紐約之旅！

稍早有媒體報導稱，李瑞鎮與羅暎錫PD預計於今年3月前往紐約，為《李瑞鎮的紐約紐約》第三季進行拍攝。 然而，羅PD與tvN方面對此消息並未正面確認，羅PD：「的確談過《李瑞鎮的紐約紐約》第三季的製作，但目前尚未有任何具體決定。」

《李瑞鎮的紐約紐約》是紐約大學畢業的李瑞鎮與羅暎錫PD一同前往紐約，探訪當地美食、電影及藝術的一檔節目。 該節目最初於2020年在tvN綜藝《星期五星期五晚上》中以單元形式首次亮相，憑藉其獨特魅力推出了第二季，並於2023年通過YouTube平台「頻道十五夜」播出，深受觀眾喜愛。



第二季中，李瑞鎮與羅暎錫PD走訪了美國的在地特色餐廳，還探訪了李瑞鎮學生時代的校園與街區，帶來滿滿的回憶殺。 他們還與演員鄭裕美一同觀賞了美國職棒（MLB）比賽，見證了「超級明星」大谷翔平的精彩表現。

如果第三季成行，這將是李瑞鎮與羅暎錫PD時隔約兩年再次合作。 他們曾攜手打造《三時三餐》、《花漾爺爺》、《尹食堂》、《尹Stay》等人氣節目，被視為韓國綜藝界的「黃金組合」，每次合作都能獲得觀眾的高度關注與喜愛。

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