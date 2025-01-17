YG為集中於音樂事業，宣布「結束演員經紀」！旗下有金喜愛、車勝元、劉寅娜、李聖經等人氣演員 不用飛韓國也能體驗韓國音樂劇！「小迷糊」李奎炯變身北韓軍官上演《愛的迫降》電影版！男二韓勝允帥氣酷似池昌旭〜 《星星閃耀的夜晚》描寫韓國演藝圈黑暗面？秒聯想勝利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

今日（17）YG 表示：「爲了集中於本職工作音樂，將進行事業結構重組，作爲其中的一環是結束演員經紀（YG STAGE）業務。」

接著表示：「真心感謝一直以來陪伴我們的所有演員和喜愛我們的粉絲們，直到最後也不會吝惜必要的援助。」

YG STAGE 目前旗下有金喜愛、車勝元、張鉉誠、劉寅娜、鄭惠英、秀賢、李洙赫、李聖經、張基龍、景收真、韓昇延、孫娜恩、陳慶、朱宇宰等演員。之前傳出俞承豪3月合約到期將離開 YG 的消息，而剩下的演員們也將在合約到期後，結束與YG的同行。



YG 爲了集中於音樂事業，一直在分階段進行準備。去年將 YGX（舞蹈教室）關閉，改組成全球訓練中心，將其專業性和力量內在化，把原本10名左右的內部製作團隊擴大到50多名，進一步完善製作系統。



另外，總製作人梁鉉錫日前也正式預告所屬藝人2025年活躍的活動，去年4月正式出道的 BABYMONSTER 從今年1月的首爾演唱會開始，將展開世界巡演。TREASURE 將在今年發行迷你專輯、第三張正規專輯，4月也將首次到北美舉行巡迴演唱會。同時，爲了在今年回歸同時開始世界巡演的 BLACKPINK，內部還另外成立單獨項目的組織等。並計劃對成功展開15週年紀念巡演的 2NE1 活動等 YG 擁有的 IP 進行支援和合作。



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