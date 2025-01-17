《星星閃耀的夜晚》網聯想愛豆選秀黑幕！高賢廷&厲雲&尹相鉉&李津宇重組家庭療癒人心 不用飛韓國也能體驗韓國音樂劇！「小迷糊」李奎炯變身北韓軍官上演《愛的迫降》電影版！男二韓勝允帥氣酷似池昌旭〜 《星星閃耀的夜晚》描寫韓國演藝圈黑暗面？秒聯想勝利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

演技大賞影后「高賢廷」，與《閃亮的西瓜》厲雲、《回到18歲》尹相鉉、亮眼新星李津宇，四人主演的《星星閃耀的夜晚》播出中，隨著劇情發展好評愈漸增加。

大膽演出韓國演藝圈黑幕？

《星星閃耀的夜晚》最令人震驚的是，它不單純描寫愛豆練習生追夢故事，還大膽結合了犯罪題材，內容讓觀眾聯想真實發生過的前BIGBANG成員勝利夜店事件（Burning Sun事件），及《PRODUCE》系列等Mnet選秀節目投票造假案。



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另類重組家庭溫暖人心

被父母、被公司拋棄的練習生劉振宇（厲雲 飾），遇上了願意栽培他、照顧他的製作人姜秀賢（高賢廷 飾）與音樂人沈俊錫（尹相鉉 飾），像是他們兒子般住進他們家，也和他們真正的兒子沈鎮祐結下友誼（李津宇飾）。



姜秀賢原本只是把劉振宇當商品，但隨著了解他不堪的家庭背景、看見他有了夢想且想為自己拿冠軍的努力，逐漸不捨……四人另類的重組家庭，相處上屢屢使觀眾動容，尤其是劉振宇終於笑出來的時刻，是他看著姜秀賢的時刻。



放送療癒歌聲

「即使時間流逝／也是會有無法癒合的傷口吧／因為我沒能／完全地愛著我自己／而感到心靈貧乏的夜晚……」劉振宇流淚過後，咬牙獻上IU〈孩子與我的大海〉，富有情感的歌聲與原曲歌曲，完美契合當下的劇情……



除了cover IU〈孩子與我的大海〉，還有SEVENTEEN〈青春讚歌〉受到好評。FNC娛樂最新樂團AxMxP主唱河裕俊飾演的「金伊俊」，及Cherry Bullet成員出身的崔裕姝演出的「荷娜」真聲獻唱，亦讓網友讚許「知道為什麼找他們來演了」。



新星演員演技獲好評

已有一定資歷的高賢廷、尹相鉉及厲雲演技不用多說，網友最常討論的是李津宇這名亮眼新星，李津宇為男團GHOST9成員，首次演出電視劇便挑戰聽障（聾人）角色「沈鎮祐」，和高賢廷飾演的「姜秀賢」母子互動特別讓人有共鳴，網友都說他的眼神演技佳。



另外，飾演「荷娜」的崔裕姝去年底才以《7人的復活》拿下SBS演技大賞，她在《星星閃耀的夜晚》表現了不同的陰鬱演技；還沒正式以AxMxP出道的河裕俊，《星星閃耀的夜晚》成為他的出道作，一開始就演出具反轉性的角色「金伊俊」，表現得宜。



《星星閃耀的夜晚》目前情節已來到後半段，劉振宇能解決各種難題出道並扭轉人生嗎？姜秀賢替兒子沈鎮祐規劃好的發展能順利嗎？劉振宇、姜秀賢、沈俊錫與沈鎮祐，這特別的「一家人」結局是？敬請鎖定「黃Viu」追看最新進度！逢星期一、二晚間上架！



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