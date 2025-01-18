《家大聲》超I內向的人聚在一起有多可怕，BSS夫碩順見到偶像BIGBANG大聲瘋到不行！！

SEVENTEEN活力小分隊BSS夫碩順拜訪了偶像BIGBANG大聲主持的《家大聲》，過程絕對令人狂笑不止～XDDD（先提醒大家，看這部專訪影片時，一定要注意音量，特別是戴耳機的人，小心耳膜！！）

你以為這是一部超~~~E（活潑外向）聚會，卻只有一個人的 MBTI 性格測試結果是 E，先給大家分享一下！

Hoshi（I人）、DK（I人）、勝寛（E人）



前輩大聲也是I人



但是，大家在鏡頭前都表現得非常活潑外向，熱烈社交。▼首先這一段，大聲稱讚大家都很有活力，回應相當熱烈！！



▼大聲提到2015年SEVENTEEN出道，Hoshi立刻反應2015年是BIGBANG推出名曲〈BANG BANG BANG〉的時候，勝寛接著還提到〈LOSER〉 、〈我們不要相愛了〉把前輩捧上天，然後站起來舞動狂唱前輩的〈Sober〉～，現場氣氛超嗨！

▼2025年由夫碩順回歸打頭陣，當然SEVENTEEN也會回歸，還會贏來團隊的10週年，瘋了瘋了的豐收年！

▼影片定位在大聲說了：I人的破冰後，和DK、Hoshi相擁的片段（08:38），設定裡有中文字幕可看。



整個過程，唯一的「E人」勝寛顯得格外穩重冷靜，反而是另外三人開啟了「I人」的歡樂聚會，讓勝寛招架不住！所以說....I人聚在一起，就是這麼的可怕，今天算是見識到了～～～。



▼當然也有和前輩一起舞蹈挑戰（challenge）的影片囉！

看這部影片時，真的忍不住爆笑出聲好幾次，推薦大家一定要看！！

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