《星星闪耀的夜晚》网联想爱豆选秀黑幕！高贤廷&厉云&尹相铉&李津宇重组家庭疗愈人心 不用飞韩国也能体验韩国音乐剧！「小迷糊」李奎炯变身北韩军官上演《爱的迫降》电影版！男二韩胜允帅气酷似池昌旭〜 《星星闪耀的夜晚》描写韩国演艺圈黑暗面？秒联想胜利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

演技大赏影后「高贤廷」，与《闪亮的西瓜》厉云、《回到18岁》尹相铉、亮眼新星李津宇，四人主演的《星星闪耀的夜晚》播出中，随著剧情发展好评愈渐增加。

大胆演出韩国演艺圈黑幕？

《星星闪耀的夜晚》最令人震惊的是，它不单纯描写爱豆练习生追梦故事，还大胆结合了犯罪题材，内容让观众联想真实发生过的前BIGBANG成员胜利夜店事件（Burning Sun事件），及《PRODUCE》系列等Mnet选秀节目投票造假案。



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另类重组家庭温暖人心

被父母、被公司抛弃的练习生刘振宇（厉云 饰），遇上了愿意栽培他、照顾他的制作人姜秀贤（高贤廷 饰）与音乐人沈俊锡（尹相铉 饰），像是他们儿子般住进他们家，也和他们真正的儿子沈镇佑结下友谊（李津宇饰）。



姜秀贤原本只是把刘振宇当商品，但随著了解他不堪的家庭背景、看见他有了梦想且想为自己拿冠军的努力，逐渐不舍……四人另类的重组家庭，相处上屡屡使观众动容，尤其是刘振宇终於笑出来的时刻，是他看著姜秀贤的时刻。



放送疗愈歌声

「即使时间流逝／也是会有无法愈合的伤口吧／因为我没能／完全地爱著我自己／而感到心灵贫乏的夜晚……」刘振宇流泪过后，咬牙献上IU〈孩子与我的大海〉，富有情感的歌声与原曲歌曲，完美契合当下的剧情……



除了cover IU〈孩子与我的大海〉，还有SEVENTEEN〈青春赞歌〉受到好评。FNC娱乐最新乐团AxMxP主唱河裕俊饰演的「金伊俊」，及Cherry Bullet成员出身的崔裕姝演出的「荷娜」真声献唱，亦让网友赞许「知道为什么找他们来演了」。



新星演员演技获好评

已有一定资历的高贤廷、尹相铉及厉云演技不用多说，网友最常讨论的是李津宇这名亮眼新星，李津宇为男团GHOST9成员，首次演出电视剧便挑战听障（聋人）角色「沈镇佑」，和高贤廷饰演的「姜秀贤」母子互动特别让人有共鸣，网友都说他的眼神演技佳。



另外，饰演「荷娜」的崔裕姝去年底才以《7人的复活》拿下SBS演技大赏，她在《星星闪耀的夜晚》表现了不同的阴郁演技；还没正式以AxMxP出道的河裕俊，《星星闪耀的夜晚》成为他的出道作，一开始就演出具反转性的角色「金伊俊」，表现得宜。



《星星闪耀的夜晚》目前情节已来到后半段，刘振宇能解决各种难题出道并扭转人生吗？姜秀贤替儿子沈镇佑规划好的发展能顺利吗？刘振宇、姜秀贤、沈俊锡与沈镇佑，这特别的「一家人」结局是？敬请锁定「黄Viu」追看最新进度！逢星期一、二晚间上架！



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