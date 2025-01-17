SJ藝聲寵粉再加碼！ 三月SOLO演唱會加場再碼粉絲福利！ 不用飛韓國也能體驗韓國音樂劇！「小迷糊」李奎炯變身北韓軍官上演《愛的迫降》電影版！男二韓勝允帥氣酷似池昌旭〜 《星星閃耀的夜晚》描寫韓國演藝圈黑暗面？秒聯想勝利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

日前宣布將於3月8日來台舉行SOLO演唱會2025 YESUNG CONCERT [It’s Complicated] in TAIPEI的韓流不敗男團SUPER JUNIOR主唱藝聲，再度展現他對粉絲的寵愛！為了滿足廣大E.L.F.（粉絲名稱）的期待，藝聲特別宣布加場，於3月7日（週五）再唱一天，讓緊張而搶不到票的粉絲們能多一個機會，親臨現場享受他溫柔而感動人心的歌聲。這場特別的加場演出，不僅讓期待已久的E.L.F.倍感興奮，更成為粉絲間熱議的話題。

此外，還貼心地加碼粉絲福利！主辦單位將加碼抽選250位幸運粉絲，能夠提前進入會場觀看演唱會的彩排過程，讓支持藝聲的E.L.F.能夠更近距離感受到他的魅力。這次的加場演唱會門票，將於2025/1/19（五）下午13:00，透過拓元售票系統準時開賣，粉絲們務必把握機會，千萬別錯過！

值得一提的是，E.L.F.為了表達對藝聲的喜愛，日前更在台北101上打出「一生只愛藝聲」的告白，展現出滿滿的支持與對藝聲的愛。藝聲不僅以實力深厚的歌唱能力聞名，也以真摯溫暖的態度對待粉絲，讓他成為無數人心中的偶像。本次來台演出，勢必再度掀起一波熱潮，為歌迷們留下無數珍貴的回憶。

演唱會資訊

【2025 YESUNG CONCERT [It’s Complicated] in TAIPEI】

演出時間：（實際演出時間以現場公告為準）

加場 - 2025/03/07（五）8 PM

2025/03/08（六）7 PM

演出地點：台北國際會議中心 (TICC)

演出票價：NT. 5,480/4,480/3,480/2,200/2,740 (身障/輪椅席)

加場售票平台：拓元售 https://tixcraft.com/activity/detail/25_yesung

加場售票時間：

❋ 一般售票日期：2025/1/19 (日) 1 PM (TST)





主辦單位 Promoter：iME TW

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