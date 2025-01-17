宋仲基新片《波哥大》票房慘淡！宣傳時忍不住哭了，李星民感嘆：停車場空空的，看了好心痛 不用飛韓國也能體驗韓國音樂劇！「小迷糊」李奎炯變身北韓軍官上演《愛的迫降》電影版！男二韓勝允帥氣酷似池昌旭〜 《星星閃耀的夜晚》描寫韓國演藝圈黑暗面？秒聯想勝利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

人氣演員宋仲基所主演的全新電影《波哥大：最後的機會之地》在去年底上映，很可惜票房不如預期，至今觀影人次只有40萬，這一場映後活動的影片也引發熱議，被網友們狂批。



主演宋仲基、李熙俊出席的這一場活動上，還特別邀請了大前輩李星民一同出席宣傳，兩人曾合作過熱門韓劇《財閥家的小兒子》，李星民感嘆道：「我來到這裡看到停車場空空的，感覺很心痛，電影院幾乎沒什麼人，雖然有各種理由，但沒有影迷這件事，演員們是會很難受的，在這樣的期間裡電影上映的話，真的會很煎熬（原本直譯：真的很要命），即便如此演員也得承受這些，希望大家能給電影更多力量和幫助。」



（前輩提到的這樣的期間，是因為遇上了總統宣佈戒嚴後被彈劾、濟州航空空難事件）



▼參加活動的影片：



影片後續，宋仲基表示真的非常認真地跑宣傳，希望讓更多人知道、並且喜歡這部電影，並謝謝到場觀影的粉絲們，說到最後忍不住哽咽流淚，之後就放下了麥克風，默默擦掉眼淚，心情十分複雜。



網友留言：「你們很煎熬，我們也很煎熬」、「這部電影40萬票房，但同時期上映玄彬的電影《哈爾濱》已經破400萬囉」、「其實就是電影不好看，為什麼要花錢支持呢？」、「難道不應該自我檢討一下嗎？」、「先降一降你們的片酬吧，演員身價高害電影都很難回本」、「我有看，忍不住睡著了」

電影《波哥大：最後的機會之地》是一部犯罪驚悚劇情片，以哥倫比亞波哥大地區為背景，講述1990年代移民到哥倫比亞的30代韓國青年定居在波哥大傳統市場，在人生失去希望的人們最後選擇的土地上，為了生存而開始危險的交易。



▼預告：



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