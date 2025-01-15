【韓網熱門】因為「濫用」詞語而掀起爭議的韓國電視劇！網友：第一次見這兩個詞拼在一起用

影帝河正宇和女團f（x） 出身的演員鄭秀晶（Krystal）在新劇《建築主》（《건물주》）中合作。

《建築主》是一部講述一位深陷債務的生計型建築主，為了守護比生命更重要的家人和建築物而捲入犯罪的驚悚劇。 儘管成為了大家夢寐以求的建築主，實際上卻深陷債務危機，為了克服這一困境，他不得不參與一場綁架事件。 劇情將圍繞一場假綁架逐漸變成真綁架展開。 河正宇將在劇中飾演通過「窮極一切」成為建築主的「奇洙鍾」，他是一個溫和且家庭觀念強的紳士，本意是希望平凡地過每一天，但作為生計型建築主，最終卻捲入了綁架事件，這將是觀眾關注的焦點。

對於劇情的設定，有網友吐槽：「劇本...... 會讓既沒有房子，還一屁股債的低收入層看得眉頭直皺。」

韓國網友評論：

1. 影視劇都開始美化犯罪了？

2. 那又怎樣呢？有很多人不僅沒有樓，甚至連一間房都沒有，什麼被奪走的貧困啊

3. 確實是讓很多人都無法代入的劇情設定，生計型+建築主兩個詞還是第一次看到他們一起出現，太搞笑了，不過很多人都夢想成為建築主，但這些人中有可能確實有人難以維持生計..... 感覺是在諷刺吧

4. 又不是house poor（房奴：家庭月负债还款额超过家庭月收入50%以上的家庭，这类家庭因为负债率较高，已经影响了家庭生活的正常品质），生計型建築主，設定確實沒什麼真實性可言

5. 不要美化綁架犯罪

6. 生計型建築主，這個詞讓人很討厭，是在炫耀嗎

7. 雖然現實中確實聽過生計型建築主這個詞，但是河正宇和鄭秀晶？？能不能別找大叔啊

8. 建築有可能不是一棟大廈，而是鄉下破到快倒的房子，他們也是建築主啊

9. 樓已經欠債了，又賣不出去，這就是生計型吧

10. 生計型建築主=投資客，可能還是個騙租金的人

11. 這世上是不是除了我之外都有樓啊

12. 那你把樓賣掉啊

13. 投機買樓最後破產的意思？？

14. 買到了無法盈利且100%貸款的爛尾樓，有很多人都不提前了解房地產、《建築法》之類的就隨便瞎買

15. 這就是部電影吧，主角是反派的電影

16. 我見過用退休金+貸款買樓，可惜一直租不出去，不得不來當清潔工人的人

17. 我知道不是所有的建築主都過得很奢華，但是這世上更多的是連一間房都沒有的人

18. 我身邊也有這種所謂的生計型建築主，但可比大多數庶民（百姓）都活得好啊

19. 這是什麼破世界觀？？

20. 哪怕是電影，如果劇情不符合事實的話，也會被人罵慘

原文：https://theqoo.net/square/3572138591

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