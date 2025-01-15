《魷魚遊戲》成為Netflix史上觀看次數第三高的電視劇！第二季也成為所有續集作品中，觀看數最多的一部

《魷魚遊戲2》推出僅三週，這部作品就成為了 Netflix 歷史上觀看次數第三高的原創影集，可喜可賀～～～。

Netflix 官方於今天（15日）宣佈：「《魷魚遊戲2》公開僅三週，已超越《魷魚遊戲》第一季和美國恐怖喜劇《星期三》，成為 Netflix 歷史上觀看次數第三高的作品。此外，《魷魚遊戲》第二季也成為所有續集作品中觀看次數最多的一部。」



在12月6~12日期間，《魷魚遊戲2》獲得了2630萬觀看次數（觀看時間除以作品總片長所得的數值），穩居 Netflix 全球非英語及英語影集 TOP 10 榜單冠軍，並進入93個國家的 TOP 10 榜單。截至第三週，《魷魚遊戲2》累計觀看次數已達1.525億，數據相當驚人。



即使距離《魷魚遊戲》第一季公開已有三年，第一季依然在全球非英語影集 TOP 10 榜單中排名第三（870萬觀看次數），再次展現了《魷魚遊戲》系列的強大影響力。



此外，《魷魚遊戲2》講述發誓復仇的成奇勳（李政宰 飾）再次參與遊戲，與迎接他的「遊戲負責人」（李炳憲 飾）之間的激烈對決，重新開始了這場賭命遊戲。第三季預計將於今年（2025）上半年公開。

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