【韩网热门】因为「滥用」词语而掀起争议的韩国电视剧！网友：第一次见这两个词拼在一起用

影帝河正宇和女团f（x） 出身的演员郑秀晶（Krystal）在新剧《建筑主》（《건물주》）中合作。

《建筑主》是一部讲述一位深陷债务的生计型建筑主，为了守护比生命更重要的家人和建筑物而卷入犯罪的惊悚剧。 尽管成为了大家梦寐以求的建筑主，实际上却深陷债务危机，为了克服这一困境，他不得不参与一场绑架事件。 剧情将围绕一场假绑架逐渐变成真绑架展开。 河正宇将在剧中饰演通过「穷极一切」成为建筑主的「奇洙钟」，他是一个温和且家庭观念强的绅士，本意是希望平凡地过每一天，但作为生计型建筑主，最终却卷入了绑架事件，这将是观众关注的焦点。

对於剧情的设定，有网友吐槽：「剧本...... 会让既没有房子，还一屁股债的低收入层看得眉头直皱。」

韩国网友评论：

1. 影视剧都开始美化犯罪了？

2. 那又怎样呢？有很多人不仅没有楼，甚至连一间房都没有，什么被夺走的贫困啊

3. 确实是让很多人都无法代入的剧情设定，生计型+建筑主两个词还是第一次看到他们一起出现，太搞笑了，不过很多人都梦想成为建筑主，但这些人中有可能确实有人难以维持生计..... 感觉是在讽刺吧

4. 又不是house poor（房奴：家庭月负债还款额超过家庭月收入50%以上的家庭，这类家庭因为负债率较高，已经影响了家庭生活的正常品质），生计型建筑主，设定确实没什么真实性可言

5. 不要美化绑架犯罪

6. 生计型建筑主，这个词让人很讨厌，是在炫耀吗

7. 虽然现实中确实听过生计型建筑主这个词，但是河正宇和郑秀晶？？能不能别找大叔啊

8. 建筑有可能不是一栋大厦，而是乡下破到快倒的房子，他们也是建筑主啊

9. 楼已经欠债了，又卖不出去，这就是生计型吧

10. 生计型建筑主=投资客，可能还是个骗租金的人

11. 这世上是不是除了我之外都有楼啊

12. 那你把楼卖掉啊

13. 投机买楼最后破产的意思？？

14. 买到了无法盈利且100%贷款的烂尾楼，有很多人都不提前了解房地产、《建筑法》之类的就随便瞎买

15. 这就是部电影吧，主角是反派的电影

16. 我见过用退休金+贷款买楼，可惜一直租不出去，不得不来当清洁工人的人

17. 我知道不是所有的建筑主都过得很奢华，但是这世上更多的是连一间房都没有的人

18. 我身边也有这种所谓的生计型建筑主，但可比大多数庶民（百姓）都活得好啊

19. 这是什么破世界观？？

20. 哪怕是电影，如果剧情不符合事实的话，也会被人骂惨

原文：https://theqoo.net/square/3572138591

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