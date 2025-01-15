從反思到希望！韓韶禧重返BLOG發長文：透露內心掙扎，傾訴心聲

演員韓韶禧時隔約4個月重新開始了BLOG活動。

日前韓韶禧在個人BLOG上以「大家好」為題發佈了一篇長文，寫道：「一年又過去了，我突然買了6個花盆，至於為什麼，我自己也不知道。 可能是因為我覺得如果家裡有生命的存在，可能會讓自己和它們一起變得更加生機勃勃吧。」

接著她又問道：「大家的年末過得怎麼樣呢？ 是不是還在華麗燈光的陰影下徘徊，還是默默地等待著即將到來的新的一年？ 我們生活在這個時代，聽到的聲音和新聞，對我來說，似乎讓新的一年變得沉重。 對我而言，我能做的就是通過幾行字傳達我的哀悼和慰問，坦白說有時候我會感到無力，甚至有些憤怒，覺得無辜的天空也應該受到責怪。」為2024年底發生的濟州航空事故表達了哀悼之情。



韓韶禧繼續寫道：「我希望我們明年不是充滿憂慮和焦慮，而是從『今天好好地活過』的簡單承諾開始。 我過得還好。 我給自己一些時間反思，思考過去狹隘的視角、錯誤以及隨之而來的自責等等，我在內心經歷了許多情緒，但依然覺得自己很不夠。 有些時常來看我BLOG的人，看到這些不算理由的解釋，我也覺得自己變得微不足道。」

「這隻是我個人的思考，並非情感的宣洩，所以才會這樣絮絮叨叨地寫了這麽多。 我發現20代和30代的勇氣似乎不太一樣。 第一句大概在12月寫的，直到現在才寫完這篇文章。 其實我很擔心，天氣太冷了，很多人可能心情也不太好。 最近總是感覺互相寒暄的平凡日子是如此的珍貴。 我最終想說的是，希望我們都能平安無事，願你們在寒冷的冬天裡少些寒冷和痛苦，把交織在一起的心情埋藏，期待春天到來時能夠開出美麗的花朵。」



此前，韓韶禧因與演員柳俊烈的戀情及分手事件，多次在自己的BLOG上發佈長文宣洩感情。 之後她因捲入SNS舊聞辱駡、法國大學合格、謊報年齡等爭議引發負面輿論，停止更新了BLOG，上一篇更新的日期停留在了去年9月27日。

目前，韓韶禧將和演員全鐘瑞一起出演電視劇《Project Y》。

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