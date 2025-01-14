《我的完美秘書》找韓志旼&李浚赫演出狂受好評！製作人選角只有一句話：太帥太美

《我的完美秘書》自開播前就因罕見拍愛情劇的李浚赫，與韓志旼的「外貌超搭」組合受到矚目，開播後兩人實際冒出的火花更是溢出螢幕，收視節節高升，第二週就破11%收視率並登上韓國Netflix之冠！

最新第4集的Ending，觀眾大概和男主角「劉恩浩」一樣，當下大概都喘不過氣（女主角「姜智允」喝醉很主動，應該沒這問題XD），非常好奇究竟發生了什麼事、兩人要如何面對後續湧上的尷尬，討論度再度飆高！



若看網友對《我的完美秘書》的評價，不外乎是外貌好搭、選角怎麼選的，大家都想知道是哪位神人找來韓志旼和李浚赫的，製作人回答了！《我的完美秘書》製作人IG發了第4集Ending照寫：

「正在布景拍攝的某一天，在螢幕後方觀看的時候，被工作人員問到了問題：『但怎麼想到選角選這兩位呢？』我不到一秒鐘就回答了，『看看，長得很漂亮，也長得很帥。』也就是……顆顆顆顆顆。當時拍的場面，就是今天播出的第4集Ending場面^^。」



網友看了製作人的透露內容，紛紛表示認同還持續讚嘆「視覺上的合作就創造可能性！故事情節也很好，畫面也是」、「看這對話內容不知不覺點頭……」、「很有眼光」、「光看臉就知道多有趣了」、「浪漫喜劇就是要看外貌」。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞