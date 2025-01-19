中國代購成韓國免稅店虧損主因！樂天免稅店宣佈中斷合作，尋求恢復盈利

韓國四大免稅店之一的樂天免稅於新年伊始發佈新政策，宣佈在免稅行業中首次全面中斷了與中國代購的交易。 業內分析認為，這一中斷的背景是由於持續的損失，樂天免稅店希望即使放棄部份銷售額，也能恢復盈利。

代購一詞，是因當地買不到、或者本地價格昂貴等原因找人幫忙購買你需要的商品。 近10多年代購行業在中國發展迅速，「代購們」從中國本土以外的國家和地區購買物品後通過發貨或者直接攜帶回來，這是最常見的代購方式。 而免稅店因價格優勢成為了「代購們」的主要戰場之一。

據韓媒《每日經濟》報導，樂天免稅店已於去年年底通知各大門店停止像交易規模較大的主要中國代購銷售貨品。 有專家認為自2017年起，韓國國內免稅店的銷售額實際上由中國代購主導，同時他們也是免稅店利潤下滑的根源。



隨著中國團體遊客的流失，韓國本土免稅店不得不處理過剩庫存，因此以正常零售價的40%至50%作為傭金折扣，向中國代購出售商品。 代購通過這一方式賺取了豐厚的利潤，但免稅店則在每次出售時都承擔了巨額的虧損。 鑑於這種經營模式難以持續，免稅店們在2023年1月與代購達成共識，逐步將代購的傭金率降至35%左右。 然而由於傭金率仍高於盈利底線20%，免稅店難以從虧損的困境中走出來。

從最近的業績來看，去年對免稅行業而言可能是自新冠疫情以來最糟糕的一年。 樂天、新羅、新世界、現代等四大免稅公司，2023年1至3季度的累計營業損失已達到1355億（韓幣，下同），全年營業損失預計將接近2000億。



此外消費者傾向發生了變化，越來越多的自由行遊客更偏好CJ Olive Young、Daiso等街邊店，致使免稅店的生存受到了嚴重挑戰。 更糟糕的是，韓元/美元匯率的急劇上漲給免稅店帶來了更多困境。業內分析認為，樂天免稅店主動中斷與中國代購的交易，反映了其急切希望恢復已經降到最低的盈利能力。

另一方面，其他免稅店也將重新評估與中國代購的交易關係視為生死攸關的重大課題，但他們的應對方式並非完全中斷，而是通過逐步減少依賴度來應對挑戰。

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