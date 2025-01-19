【韓網熱門】《問問星星吧》收視率趨勢，持續下滑跌至1%，網上反應不佳

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網友留言：「天吶... 太慘了吧」、「不僅故事無趣，男女主角也沒有化學反應」、「我看的津津有味，只是不想看老鼠」、「設定和台詞都讓人沒有好感，何必要宇宙當背景呢」

全國/首都圈

第1集 3.324 / 3.818

第2集 3.883 / 3.910 （最高）

第3集 2.237 / 2.679

第4集 2.781 / 3.042

第5集 1.84 / 1.939（最低）

韓國網友評論：

1. 天吶... 太慘了吧

2. tvN週末劇居然能跌到1%，第一次見到...

3. 不僅故事無趣，男女主角也沒有化學反應

4. 這部劇一直賣不出去，tvN砸幾百億買下已經讓人很不理解，難道以為會獲得成功嗎，一看就不吸引人啊

5. 說是拍給女生看的劇，設定和台詞寫成那樣，還想要收視率高嗎，搞笑

6. 沒有很想看上太空做試管嬰兒的故事kkk

7. 阿一古可惜500億

8. 有那筆錢拍宇宙紀錄片都能收視率更高

9. 主演可是李敏鎬和孔曉振啊，話題度怎麼這樣...



10. 沒有事件，像情景喜劇一樣，劇情走向讓人完全沒有共鳴，突然就有一個要延續後代的財閥、一個要結婚的婦產科醫生登上太空，各方面都很奇怪。 還不如拍辦公室劇ᅲᅲᅲ

11. 設定和台詞都讓人沒有好感，何必要宇宙當背景呢

12. 孔曉振一向很有看劇本的眼光，為什麼挑這部...



13. 完全無法反映時代的老套設定，加上讓人無語的對白，跌到1%都不冤

14. 說到底就是各有男女朋友的兩個人上太空之後看對眼的換乘戀愛故事...？ 無重力狀態和實驗之類的只是背景... 看了2集很無趣

15. 不就是男女主上太空之後全都出軌的故事嗎？ 說實話就連他們為什麼出軌都無法理解

16. 吳正世很不適合假裝致命的冷美男演技kkk

17. 可惜了CG和攝影棚，完成度都很高，令人再次切實感受到角色和故事才是最電視劇裡最重要的

18. 我覺得蠻好看啊，因為以宇宙為題材，具有技術和空間上的限制，再加上多線推進，所以故事展開難免會顯得微觀。 不過在這之中的宏大敘事主線還是挺有趣的

19. 我看的津津有味，只是不想看老鼠，拜託不要給老鼠鏡頭了ᅲᅲᅲᅲ

出處：https://theqoo.net/hot/3578118828

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