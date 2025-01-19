中国代购成韩国免税店亏损主因！乐天免税店宣布中断合作，寻求恢复盈利

韩国四大免税店之一的乐天免税於新年伊始发布新政策，宣布在免税行业中首次全面中断了与中国代购的交易。 业内分析认为，这一中断的背景是由於持续的损失，乐天免税店希望即使放弃部份销售额，也能恢复盈利。

代购一词，是因当地买不到、或者本地价格昂贵等原因找人帮忙购买你需要的商品。 近10多年代购行业在中国发展迅速，「代购们」从中国本土以外的国家和地区购买物品后通过发货或者直接携带回来，这是最常见的代购方式。 而免税店因价格优势成为了「代购们」的主要战场之一。

据韩媒《每日经济》报导，乐天免税店已於去年年底通知各大门店停止像交易规模较大的主要中国代购销售货品。 有专家认为自2017年起，韩国国内免税店的销售额实际上由中国代购主导，同时他们也是免税店利润下滑的根源。



随著中国团体游客的流失，韩国本土免税店不得不处理过剩库存，因此以正常零售价的40%至50%作为佣金折扣，向中国代购出售商品。 代购通过这一方式赚取了丰厚的利润，但免税店则在每次出售时都承担了巨额的亏损。 鉴於这种经营模式难以持续，免税店们在2023年1月与代购达成共识，逐步将代购的佣金率降至35%左右。 然而由於佣金率仍高於盈利底线20%，免税店难以从亏损的困境中走出来。

从最近的业绩来看，去年对免税行业而言可能是自新冠疫情以来最糟糕的一年。 乐天、新罗、新世界、现代等四大免税公司，2023年1至3季度的累计营业损失已达到1355亿（韩币，下同），全年营业损失预计将接近2000亿。



此外消费者倾向发生了变化，越来越多的自由行游客更偏好CJ Olive Young、Daiso等街边店，致使免税店的生存受到了严重挑战。 更糟糕的是，韩元/美元汇率的急剧上涨给免税店带来了更多困境。业内分析认为，乐天免税店主动中断与中国代购的交易，反映了其急切希望恢复已经降到最低的盈利能力。

另一方面，其他免税店也将重新评估与中国代购的交易关系视为生死攸关的重大课题，但他们的应对方式并非完全中断，而是通过逐步减少依赖度来应对挑战。

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