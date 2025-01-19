全昭旻時隔一年回《Running Man》就像是回到老家一樣舒服！帶崔丹尼爾一起宣傳新劇，今天播出

全昭旻睽違一年重返《Running Man》就是在今天播出！官方也分享了許多令人期待的節目圖片段。

即將在今天（19日）下午播出的 SBS《Running Man》中，演員全昭旻、崔丹尼爾，以及體育明星朴惠正、金荷倫將一同亮相。這也是全昭旻退出節目一年後，再度出演《Running Man》，令粉絲們相當期待。







此次節目中，當初淚別節目令觀眾遺憾不捨的全昭旻，帶著合作新劇《松理不Sorry》的搭檔崔丹尼爾一同回歸。還有奧運明星朴惠正和金荷倫也將再次登場，不同領域的嘉賓齊聚一堂，他們將展現的全新化學反應和精彩表現令人好奇。



這一集從名稱就充滿戲劇張力的「隊友傷害賽，對不起了」為主題，在主持人劉在錫的帶領下，參賽者分成兩隊進行比賽。比賽的核心在於「投票選出想讓隊友增加懲罰球的成員」。投票結果必須精確地選出3個名字，才能讓團隊大多數成員感到幸福；但若超過或少於3個名字，整個隊伍以及主持人劉在錫的名字都會被加入懲罰名單中。這一獨特規則要求隊員間既要信任又需進行策略性的「背叛彼此」。在這場充滿「背叛教科書」級別操作的比賽中，參賽者們將如何制定策略，令人矚目。



充滿合法背叛與隊友傷害計劃的比賽，將於今天下午6點10分（韓國時間）播出。

▼節目預告：



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