《我的完美秘書》咸俊浩導演被爆有暴力前科，SBS稱其已反省三年、求觀眾諒解

《我的完美秘書》導演咸俊浩昨（12）傍晚突然被挖出黑歷史，五年前曾對路人施暴又對女警用帶有性暗示的字眼辱罵，讓大批網友紛紛表示「本來想看劇，現在不想看了」，SBS及劇組稍早總算出面回應。

*先前報導回顧：

‎〈《我的完美秘書》收視才屢創新高，導演被爆曾對女警性辱罵！網傻眼：還導浪漫劇？〉‎



SBS及《我的完美秘書》劇組首先表示「很抱歉因《我的完美秘書》導演咸俊浩負面消息讓大家擔心了」，接著承認咸俊浩導演曾在2020年涉嫌酒後暴力和侮辱罪是事實，但解釋咸俊浩是在對所有受害者真誠道歉，已經過原諒與和解並且受到法律處分，且在公司依程序停職後，反省三年才回歸。SBS以其已反省三年為由，希望觀眾能諒解。而MBC原報導曾提及咸俊浩當時已有前科，SBS對此說明前科是輕罪且和此事件無關，並沒有陳述太多。



以下為SBS透過《我的完美秘書》製作組對外完整聲明：

「大家好，這裡是《我的完美秘書》製作組。首先很抱歉因《我的完美秘書》導演咸俊浩PD相關負面消息引起大家擔憂。咸俊浩PD 2020年涉嫌酒後爆行及侮辱罪是事實，但已向所有受害者真誠道歉，經過了原諒和和解，也受到了法律處分。另外，五年前報導提到的前科屬輕罪，與該事件無關。因該事件，咸俊浩PD按公司程序受到了停職處分，經過三年反省回歸導演職位，望觀眾多多諒解。」

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