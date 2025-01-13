李俊昊新劇《颱風商社》女主角備受關注！琴世祿因行程退出，有望由《照明商店》金敏荷加入！
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李俊昊新劇《颱風商社》女主角備受關注！琴世祿因行程退出，有望由《照明商店》金敏荷加入！

韓劇   2025年1月13日   星期一16:47   Yuan  

（封面圖源：IG@le2jh、IG@minhakim__）

tvN新劇《颱風商社》講述1997年IMF（亞洲金融風暴）面臨破產危機，正面迎戰的中小企業及其家族奮力掙扎的故事。

去年12月 CJ ENM 方面公開2025年 tvN 電視劇陣容，確定《颱風商社》的製作，並表示將由李俊昊、琴世祿出演。但...琴世祿後來因爲日程上的原因，最終決定不出演《颱風商社》。
（圖源：IG@goldnewrok）

今日（13）有韓媒報導，金敏荷將加入《颱風商社》，有望飾演颱風商社的業務代表「吳美淑」一角。對此，金敏荷的經紀公司回應：「《颱風商社》是接到的作品之一，目前還沒有確定。」
（圖源：TVDaily）

2016年出道的金敏荷，在Apple TV+《柏青哥》系列中細緻地描繪金善慈青少年時期的複雜心理，受到全球關注。去年在 Disney+《照明商店》中飾演敏感的電影編劇「尹善海」，今年還將在新劇《我死前的一周》飾演天真爛漫的女高中生和軟弱無力的24歲青春角色，展現廣泛的演技，是否會加入《颱風商社》也備受關注。
（圖源：Apple TV+《柏青哥》劇照）（圖源：Disney+《照明商店》劇照）

而李俊昊將飾演颱風商社的代表「姜颱風」一角，他是為了守護去世的父親非常珍貴的颱風商社而孤軍奮戰的人物。消息一公開也立即成為話題，「收視率保證」李俊昊近年出演的《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》都大獲成功，他會在《颱風商社》展現什麼樣的新面貌，相信大家一定都很期待吧！
（封面圖源：IG@le2jh、IG@minhakim__）

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