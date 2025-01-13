《我的完美秘書》收視才屢創新高，導演被爆曾對女警性辱罵！網傻眼：還導浪漫劇？

由韓志旼與李浚赫攜手主演的SBS浪漫愛情劇《我的完美秘書》，收視節節高升，開播第二週便破11%收視率，還登上韓國Netflix榜首，導演咸俊浩目前卻被網友發現是「前科犯」。

‎theqoo有網友指出五年前MBC有篇報導敘述「SBS戲劇部門PD酒後施暴」，該PD就是《我的完美秘書》主導演咸俊浩。該報導僅寫「A某」，但所用畫面明顯是咸俊浩導演2018年出席執導的《福秀回來了》戲劇製作發表會畫面。



據報導，咸俊浩2020年3月1日在首爾漢南洞朝著路人潑灑燒酒，一群路人欲阻止他卻被他用酒瓶砸傷臉，路人反擊後演變成雙方鬥毆。咸俊浩以現行犯遭警方逮捕後，在警局仍不安分，不僅對警方吼叫之外，還對20多歲的女警用帶有性暗示的髒話辱罵，最後警方以傷害、特殊暴行、污辱將咸俊浩立案，不過在考量到咸俊浩有前科欲申請拘捕令，卻遭檢察機關駁回。



後來所見的報導便是SBS對外表示事態嚴重、會按公司規定處理，沒想到過了五年，大眾看到的是咸俊浩捲土重來又再執導了新劇《我的完美秘書》。theqoo討論留言蓋了600多樓，大家都不解SBS為何繼續任用「前科者」，何況咸俊浩還曾對女警用「性辱罵」，《我的完美秘書》還是浪漫愛情劇。

「就是垃圾啊，這樣的人還在業界工作」、「那樣的人居然能執導浪漫劇」、「前科紀錄有點……本來想看劇的」、「換導演吧，不要給演員和編劇帶麻煩」、「本來想看（劇），還是不要看了」、「性辱罵女警的前科犯PD拍了浪漫喜劇，真是絕了」、「一直給這樣的人工作機會的電視台也很了不起」、「搞砸劇的人真煩」、「為什麼要回收那種無法再利用的垃圾？為什麼好作品要沾上罪犯？」……等等。

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