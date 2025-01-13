《我的完美秘书》咸俊浩导演被爆有暴力前科，SBS称其已反省三年、求观众谅解

《我的完美秘书》导演咸俊浩昨（12）傍晚突然被挖出黑历史，五年前曾对路人施暴又对女警用带有性暗示的字眼辱骂，让大批网友纷纷表示「本来想看剧，现在不想看了」，SBS及剧组稍早总算出面回应。

*先前报导回顾：

‎〈《我的完美秘书》收视才屡创新高，导演被爆曾对女警性辱骂！网傻眼：还导浪漫剧？〉‎



SBS及《我的完美秘书》剧组首先表示「很抱歉因《我的完美秘书》导演咸俊浩负面消息让大家担心了」，接著承认咸俊浩导演曾在2020年涉嫌酒后暴力和侮辱罪是事实，但解释咸俊浩是在对所有受害者真诚道歉，已经过原谅与和解并且受到法律处分，且在公司依程序停职后，反省三年才回归。SBS以其已反省三年为由，希望观众能谅解。而MBC原报导曾提及咸俊浩当时已有前科，SBS对此说明前科是轻罪且和此事件无关，并没有陈述太多。



以下为SBS透过《我的完美秘书》制作组对外完整声明：

「大家好，这里是《我的完美秘书》制作组。首先很抱歉因《我的完美秘书》导演咸俊浩PD相关负面消息引起大家担忧。咸俊浩PD 2020年涉嫌酒后爆行及侮辱罪是事实，但已向所有受害者真诚道歉，经过了原谅和和解，也受到了法律处分。另外，五年前报导提到的前科属轻罪，与该事件无关。因该事件，咸俊浩PD按公司程序受到了停职处分，经过三年反省回归导演职位，望观众多多谅解。」

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