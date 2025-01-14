宋慧喬拍《一代宗師》被王家衛綁住3年，想逃跑差點被拿走護照！等開機無事做每日素顏打羽球

「王家衛受害者聯盟」再添新成員，這次拓展到韓國！宋慧喬近日出演鄭在炯YouTube頻道，聊到拍攝王家衛電影《一代宗師》時一不小心被「扣押」3年的往事XD

宋慧喬在韓流盛行期間結識了幾位香港導演，之後王家衛到韓國宣傳《2046》邀她欣賞電影和見面聊天，兩人一直保持聯絡。 後來王家衛開始拍攝《一代宗師》，邀請她飾演一個「雖然很小但很重要的角色」。 宋慧喬認為可以趁機觀摩王家衛拍片現場和眾多優秀演員，而且剛好沒有拍攝日程，就同意了下來，沒想到一拍就是3年。



宋慧喬透露拍攝期間早上才會拿到自己分量的劇本，沒有任何人知道最終能剪進去多少，角色是生死是也要看導演剪輯。 有人對她說她的戲份已經不少了，讓她感到安慰，但30歲出頭的她一開始以為只是短暫拍攝段時間一段時間，完全沒想到是作為主角被「綁住」3年。

宋慧喬透露拍攝場地不在城市裡，沒有工作的日子也無法外出逛街玩耍，白天無處可去，到了晚上就全部關燈一片黑。 宋慧喬每天無事可做，就跟工作人員一起打羽毛球，連妝也不化。



這期間宋慧喬也有回韓國的工作行程，結束之後都立即返回片場，但回去就是等待一周，然後拍攝一天再等一周。 慢慢的，宋慧喬開始質疑自己留在這裡的意義，萌生逃跑的想法。 然而，擅長察言觀色的王家衛很快發現了她的小心思！

當時為宋慧喬擔任翻譯的姐姐與王家衛私交很好，王家衛有一天把翻譯姐姐叫過去問：「慧喬的護照在誰手裡？ 宋慧喬還是妳？」翻譯姐姐說是慧喬，王家衛：「那妳要拿著！我感覺她要回韓國了！」



王家衛導演一向以拍攝耗時長、劇本捉摸不定著稱，很多合作演員都大受打擊，令「王家衛受害者聯盟」逐漸發展為一個相當龐大的群體，不僅香港和內地演員，就連日本演員木村拓哉也大吐苦水。 章子怡曾經一段戲拍了40多次，隔天又被通知重拍，令她懷疑自己到底會不會演; 梁朝偉曾經一句對白演27變、吃餛飩麵吃了26次，信心崩塌哭了很多天; 劉嘉玲也試過一個擦地的鏡頭拍27次，直到全身冒汗、地板被擦得又亮又乾淨才過關。 王菲曾說王家衛整天變來變去、拍了5年《2046》都不知道他想要什麼，木村拓哉則說王家衛都是每天早上到片場後臨時告知劇本、馬上就開拍，且表演內容沒有前因後果，令他十分困惑，好在有「受害經驗」豐富的前輩梁朝偉提供幫助和鼓勵。

▽相關對話從影片26分開始：



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