人氣女團 IVE 新春回歸！新歌〈REBEL HEART〉MV今天搶先公開，甜美的反叛者聯盟來了～

IVE 成員們以更加成熟的嶄新面貌回歸！新歌將會以「探索自我」和「同伴情誼」來向大眾傳遞溫暖的安慰和共鳴。

即將在二月初回歸的女團 IVE，將在今天搶先公開新歌〈REBEL HEART〉的 MV，讓粉絲們相當期待！

▼新歌〈REBEL HEART〉MV 公開：



▼〈REBEL HEART〉概念影片：



所屬經紀公司 STARSHIP 娛樂表示：「IVE 將於今天下午6點（韓國時間），通過各大線上音源網站，搶先公開第三張迷你專輯《IVE EMPATHY》的主打歌〈REBEL HEART〉。」

〈REBEL HEART〉（叛逆之心）是一首描繪擁有各種故事的「反叛者」們團結遊行的歌曲，特色在於多層次的和聲、激昂的副歌、甜美的弦樂以及加入快節奏鼓點的豐富音樂。



透過先前的作品，IVE 以「自愛」建立了其獨特的群體認同感，這一次新歌將延續對「自我」的探討，並以更加成熟的視角歌頌「同伴情誼」，傳遞溫暖的安慰與共鳴給大眾，同時也展現 IVE 充滿自信的全新風格。



另外，IVE 的第三張迷你專輯《IVE EMPATHY》將於2月3日正式發行。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞