因《魷魚遊戲2》「魷魚謎片」爭議指責不斷！朴成焄最終決定退出新劇《暴君的主廚》

11日 tvN《暴君的主廚》製作公司 Studio Dragon 方面通過正式立場傳達朴成焄的退出。

對此，製作公司表示：「製作公司和朴成焄演員方面經過很多討論，決定很難一起出演這部作品。最近發生的事情和相關演員和經紀公司都多次表示歉意，並緊密商議各種情況。經過討論後，決定退出。」



在《魷魚遊戲2》中飾演跨性別女性「趙賢珠」的朴成焄，在個人IG限時動態PO出一張《魷魚遊戲》的謎片封面，雖然馬上進行刪除，但仍被不少網友截圖，當事人也立即做出道歉和解釋。隨著爭議持續擴散，BH娛樂也解釋道：「成焄演員在查看私訊（DM）的過程中因誤操作導致上傳到 IG 限時動態的的情況，演員本人也嚇了一跳，正在反省。」



但爭議並未平息，原定本月2日舉行的《暴君的主廚》劇本閱讀也被取消，雖然部分人認爲是因爲此爭議的影響，但是tvN表示：『考慮到國家哀悼期的社會氛圍，調整了劇本閱讀日程。」

而朴成焄在8日進行的《魷魚遊戲2》採訪中，也就這一爭議含淚道歉。他說：「在作品和角色受到很多關心和喜愛的過程中發生這樣的事情……事實上，我非常傷心，在這種時期對我們全體團隊來說是最抱歉的。」但是隨是經紀公司BH娛樂的解釋缺乏說服力的指責不斷，針對他的下一部作品《暴君的主廚》不斷要求其退出。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞