玉澤演&徐玄新劇組在超400年歷史古建築上釘釘子，工作人員態度傲慢被狂噴！KBS緊急道歉

KBS2新劇《拿走男主的初夜》劇組在慶尚北道安東市河回村附近的屏山書院拍攝時，涉嫌破壞文化遺產的事件引發了廣泛關注與爭議。據建築師閔瑞弘的曝料參觀屏山書院時目睹了令人震驚的場景，某公共電視台為了拍攝電視劇竟然在木柱上釘釘子，破壞了文化遺產。他還上傳了疑似《拿走男主的初夜》拍攝車輛和劇組人員在屏山書院柱子上安裝燈具的照片。

문화재에 못질한 kbs 드라마 촬영팀 pic.twitter.com/FAiLQnIa18 — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) January 2, 2025

閔瑞弘表示：「我於上月30日下午3點左右前往屏山書院，停車場附近停有約7輛KBS電視劇拍攝用的大巴和卡車。靠近目的地時，看到許多工作人員忙碌穿梭，走到入口時才知道屏山書院是拍攝地。屏山書院是國家第260號歷史遺址，也是聯合國教科文組織世界文化遺產的珍貴文化遺產，因此帶著些許不悅的心情走了進去。書院內部到處都放著看起來是電視劇道具的物品，一些工作人員為了安裝燈具正在木柱上釘釘子。環顧四周，發現萬岱樓的柱子上已經掛滿了燈具。一位年長的紳士正在向工作人員提出抗議，我也忍不住問『文化遺產可以這樣破壞嗎』，正在施工的工作人員顯得不耐煩，說『已經得到了安東市的許可』，還表示『有疑問的話可以向市政府諮詢』隨後，閔瑞弘直接聯繫了安東市政府文化遺產科，並得到了「已經批準拍攝」的答覆。閔瑞弘追問：「劇組在木柱上釘釘子，你們對此知情嗎？ 是否允許破壞文化遺產？」直到這時，公務員才表現出慌張的態度，並回復說「會立即下達拆除指示」。



경북 경찰청에 따르면 KBS드라마 촬영팀 문화재 훼손 사건 고발장이 접수 됐다고 함 pic.twitter.com/nUJyBxRFAU — 에스더 (@akdkdkfwx_) January 3, 2025

針對此事，韓國文化遺產廳曾表示：「許可條件中明確禁止破壞文化遺產，但拍攝行為已違反相關規定，安東市正在檢討相關處置措施。」

KBS方面也開始進行事後補救措施，發表聲明稱：「無論理由如何，對於拍攝現場發生的這一情況，我們深刻意識到事態的嚴重性，並對此深表歉意。目前正在準確掌握情況，並討論可以進行修復的最佳方法。當時相關電視劇負責人已與屏山書院相關人員現場確認，並協商修復程序。此外，未來將制定防止類似事件重演的對策，並積極討論可能出現的其他損害補救措施。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞