客串SEVENTEEN夫碩順BSS新歌MV的四位大明星！嚴正化、鄭英珠等人驚喜現身～

人氣男團 SEVENTEEN 活力小分隊「夫碩順」（BSS）新歌〈CBZ〉MV 的演員怎麼那麼眼熟！這篇直接為你解答。

昨天下午，夫碩順（勝寛、DK、Hoshi）公開了第二張單曲專輯《TELEPARTY》的完整歌曲以及主打歌〈CBZ〉（青春就是現在！）的 MV。這張專輯以「與全世界所有人透過心電感應連接的派對」為主題，傳達了夫碩順對因辛苦的日常生活而疲憊不堪、忘記青春的現代人們支持和鼓勵。



▼〈CBZ〉完整 MV：



一系列令人眼花繚亂的歡樂氛圍中，首先出場的是歌手兼演員嚴正化，重現了她在《2023 MAMA》頒獎典禮上為 SEVENTEEN 頒發了首個大獎獎杯（年度專輯），意義非凡。前年她透過韓劇《車貞淑醫生》再創事業高峰。



而演員鄭英珠和葛瀟轅（葛素媛）透過刻劃一對因牛仔褲而爭吵的母女來營造共鳴，早先演出《背著善宰跑》＆《她的日與夜》的女主媽媽獲得更高的關注，令人印象深刻，葛瀟轅則是電影《7號房的禮物》大家都熟悉的小女孩。



演員文尚勳則透過補習班「文老師」的概念角色來增添樂趣，這在YouTube上是相當有人氣的系列短片，他出演過《非常律師禹英禑》和《D.P：逃兵追緝令》。



夫碩順的人脈真的是太廣啦！居然邀請到了這些大明星一起特別出演，讓新歌 MV 更加豐富突出。

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