宋慧喬第一次拍Vlog！姜珉炅讓她不管是什麼素材都拍一點，最後...宋慧喬選擇拍「臉蛋天才」車銀優

10日，Davichi 成員姜珉炅的 YouTube 頻道上傳一支「不是我，而是宋慧喬的 Vlog...」的影片，展現宋慧喬真實的樣子，吸引大家的視線。

姜珉炅表示：「我剪輯了慧喬姐姐的第一支 Vlog，姐姐的日常生活非常真誠和溫暖，所以剪輯得非常有趣，希望觀看的人都能幸福。」



公開的影片中，宋慧喬爲參加珠寶品牌活動而前往海外，從素顏到化妝後，展現多樣的外貌。參加完活動的宋慧喬表示因為有晚宴，所以只吃兩片吐司堅持到現在，在長談的過程中逐漸放電，好不容易吃到晚餐才補充電力。



本來在發呆的宋慧喬，又想起姜珉炅交代的事項「珉炅讓我不管是什麼都拍點東西回去」，結果...在一陣苦腦後她把相機轉向隔壁的「臉蛋天才」車銀優，車銀優對著鏡頭說道：「《黑修女們》Fighting！」這段也立即引發熱烈討論，韓網友：「宋慧喬真是天才」、「轉著眼睛苦惱的樣子，真的很漂亮」、「姐姐太漂亮了」、「漂亮的人之後還會出現漂亮的人，好養眼...」，「我看了vlog，很有意思，大家一定要看」、「姜珉炅的剪輯也很有意思」、「車銀優在發光」、「想著要拍什麼才拍的，竟然是車銀優」等等。



송혜교 브이로그 보는데 민경이가 뭐라도 찍어오라고해서 차은우 찍어온거 왤케웃기지ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/FFeaCEiEnT — 맨날여기와 (@emptymptymty) January 10, 2025

另外，電影《黑修女們》（《黑祭司2：闇黑修女》）由宋慧喬、全余贇主演，講述人們為了拯救一個被強大的惡鬼附身的少年，將於1月24日在韓國、台灣同步上映。



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