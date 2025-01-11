影帝的演技！《魷魚遊戲2》孔劉一張臉兩種情緒征服外國觀眾：半癲狂半恐懼！外網：求推薦他的其他作品

Netflix《魷魚遊戲》第二季風靡全球！繼第一季創下爆紅紀錄后，於12月26日上線的第二季再度掀起狂潮。 這一季不僅延續了李政宰、李炳憲等原班人馬，還加入任時完、梁東根、朴成焄、朴圭瑛等新面孔，受到了全球粉絲的期待，新一季公開後在92個國家和地區全部登頂排行榜第一。

備受矚目的還有再次出演「西裝男」的孔劉。 第二季中，他與李政宰飾演的「成奇勳」角色再度展開對決，憑藉充滿野性的演技和深刻的表情處理，留下了極為強烈的印象。 尤其是在與李政宰的「俄羅斯輪盤賭」對決中，孔劉的表情演技讓人印象深刻。 觀眾們注意到孔劉的臉上竟能同時展現兩種截然相反的情緒。



當遮住右半邊臉時，他左側臉上流露出狂氣與癲狂；而當遮住左半邊臉時，右側臉又顯現出恐懼和不安。兩種情緒在同一張臉上交替呈現，讓人不寒而慄。這一幕迅速引發海外觀眾熱議，有人稱孔劉是「韓國版小醜」，紛紛留言詢問：「快推薦這位演員的其他作品！」孔劉以其獨特的表演再次證明了他作為國際級演員的實力，也讓觀眾更加期待未來他將在其他作品中帶來的驚喜。

공유의 얼굴을 반으로 갈라보니



두려움에빠진표정과

광기에빠진표정이

얼굴이 서로다르잖아..



이걸 한얼굴에 전부 표현했다는점



우리가 오징어게임1화 공유의 연기를 극찬한이유가 이부분이 아닐까?



진짜대단한거같아 pic.twitter.com/b5ovFaruqL — 차곡차곡_teslapuppy (@teslapuppy) January 6, 2025

雖然歐美粉絲知道孔劉的並不多，但他在亞洲絕對屬於頂流，《咖啡王子一號店》、《鬼怪》等經典韓劇中的經典，播出當時用萬人空巷來形容也不為過。 在電影方面，孔劉也有拿得出手的作品，《熔爐》、《82年生金智英》、《屍速列車》等口碑甚好，受到了廣大影迷的喜愛。 從浪漫喜劇到驚悚、科幻、動作片，孔劉在多個類型中均有出色表現，展現了極強的可塑性。 他擅長在細膩的情感中展現複雜的心理活動，無論是溫暖的角色還是黑暗、矛盾的人物，他都能精準傳遞出角色的內心。



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