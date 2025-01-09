朴圭瑛公開《魷魚遊戲2》拍攝片場照，不小心劇透後秒刪！被韓網罵翻：Netflix都要簽署保密協議啊

朴圭瑛（朴珪瑛）劇透《魷魚遊戲3》的新聞在韓網登上熱搜第一名，她到底說了什麼？

8日，朴圭瑛通過個人帳號的即時動態分享了一張可能劇透《魷魚遊戲3》的照片，之後她又迅速刪除。照片包含了第三季的重要內容，朴圭瑛本意是想發佈自己穿著粉紅色服裝、朝著鏡頭微笑的照片，但由於照片中無意中露出了旁邊坐著的某位演員的面容，洩露了劇集中的關鍵情節，令原本期待第三季的觀眾大失所望。



在《魷魚遊戲》的製作過程中，曾多次強調防止劇透的要求。 即使是公開拍攝現場也尤為強調安全保密，並要求記者簽署各種保密協定。 同時對於中途舉辦的記者會和提前觀看的場次，也進行了嚴格的保密工作。然而作為演員的朴圭瑛卻在沒有任何警覺的情況下，公開了劇集中的重要反轉內容，令觀眾懷疑《魷魚遊戲》的保密措施究竟是針對誰的。

日前朴圭瑛在接受第二季採訪時，還曾反覆表示「第三季將揭示一切」，並特別小心避免劇透，被韓媒批評她只是在記者面前如此警惕，對於自己的劇透行為毫無反思。



目前朴圭瑛方面對於此事並未做出任何正式回應，但對廣大《魷魚遊戲》觀眾而言，這無疑是一個晴天霹靂。 刪除照片後朴圭瑛因依然保持沉默，未有道歉之意而持續受到網友的批評。

據悉，Netflix對參與劇集製作的演員和工作人員都要求嚴格保密，情節嚴重者甚至追究損失賠償責任。 因此網友們也在關注朴圭瑛將承擔多大程度的責任。

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