《外傷重症中心：黃金救援》公開劇照，朱智勛、秋泳愚穿白袍救死扶傷

Netflix新韓劇《外傷重症中心：黃金救援》將於1月24日與觀眾見面，最近劇組公開了主角朱智勛和秋泳愚的劇照，白衣天使們與死神爭分奪秒，救死扶傷，預告了「重症團隊」為了守護患者的黃金時間，毫不畏懼困難的英勇表現。

《外傷重症中心：黃金救援》講述了曾馳騁戰場的天才外科醫生「白江赫」為振興名存實亡的重症創傷團隊而接手，展開的一系列故事。 朱智勛飾演天才外科醫生「白江赫」，他以一張被陽光曬得黝黑的粗獷面孔騎著摩托車出現。 為了救人，他不懼前往任何險地，甚至敢於直面戰場。



朱智勛表示：「白江赫是一個具備能力和智慧的果敢人物，看到他不斷擊碎不公的樣子讓我感到暢快，彷彿自己也變成了一名英雄。」



秋英宇飾演「楊載源」，是一名備受看好的肛腸外科研究員。 他被白江赫選中，加入重症創傷團隊，成為了「白江赫」的第一個弟子和「奴隸1號」。 曾走在精英道路上的「楊載源」，跟隨「白江赫」，為了挽救重症患者而經歷生死考驗，逐漸成長起來。



秋泳愚表示自己與角色一起成長，「在拍攝期間，載源是與我一起成長的角色，我認為自己成長的部份自然融入到了角色的成長過程中。」



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