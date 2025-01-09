時隔23年宋慧喬再上綜藝！《劉QUIZ》回顧28年演藝生涯：被造謠太多次，也被罵多了，如今已經覺得無所謂了

出道28年的宋慧喬近期攜新作《黑修女們》重磅回歸，為了宣傳新劇她久違亮相綜藝節目，做客了《劉QUIZ ON THE BLOCK》，這也是她睽違23年再次亮相談話類節目，與劉在錫等兩位主持人深刻回顧了過去的時光，澄清了出道數十年來的各種傳聞。

宋慧喬表示：「很久沒上綜藝節目了，但能在新的一年向大家問好，真的很榮幸。」率先問候觀眾朋友們。 實際上宋慧喬上一次做客綜藝節目還是23年前，許久未在這類場合中登場的她，哪怕已在娛樂圈摸爬滾打了近30年也依舊感到緊張，誠懇地表示：「非常緊張，如果經常上綜藝節目可能就不會這麼緊張了，但很久沒上了，所以有點擔心『會好玩嗎？ 我能不能說得好？』我想如果參加了的話，應該會比較有趣。 其實我對娛樂有點貪心。 朋友們常說『她的幽默別人不知道』，但我從來沒有覺得自己很搞笑，我只是根據情況說話、回應而已，可能朋友們覺得那樣很有趣吧。」



宋慧喬一直以來都是眾多女演員的閨蜜，她與金憓秀一起旅行、與秀智聚餐，與姜敏京喝酒，是娛樂圈的代表性「人脈王」，不過她自己也開玩笑地說：「全都是女生啊。」一番話引發了大家的笑聲。

宋慧喬還透露了自己在圈內受到前、後輩們喜愛的秘訣，說道：「金憓秀、宋潤娥、金喜善這些前輩是我從小就見過的人，我從她們那裡學到的就是『永遠要學會等待』，所以我也會告訴後輩們，『如果你沒有拍戲的日子，我隨時可以配合你的時間』。 和後輩們一起拍戲時，有些時候她們的演技不順，那個時候我就會盡量放鬆，鼓勵她們，等她們發揮好為止，『你想演得好，想努力就做』，結果她們都說『如果有像姐姐這樣的男朋友就好了』。」

從出道起宋慧喬就憑藉每一部作品穩紮穩打地積累人氣，迅速在娛樂圈嶄露頭角。 也許接連不斷的成功可能讓她感到壓力，但她也坦言：「20多歲的時候，沒什麼不安感。 那個時候太忙了，我有時候更想和朋友們一起玩，想『等這部劇拍完我該去做什麼』之類的，更多的是想著這些。 那個時候大家不都是在玩樂嗎？ 我和當時最親密的Fin.K.L朋友們經常會在咖啡店待上一整天，聊聊天，吃點麵包、喝咖啡，時間一下就過去了。 女生們聚在一起就聊一些很普通的話題嘛，談談男人、工作上的事。」她坦率地分享了這些往事。



節目中宋慧喬也回應、解釋、澄清了關於自己的各種謠言。 她表示：「這行做了這麼久，很多謠言其實我並不太清楚。 偶爾採訪時，或者見到一些不太熟悉的人時，聽到一些謠言，他們會問我，我就說『我也聽說過這些事情，你去問問那些造謠的人吧，我也不知道該怎麼回答』。」面對惡意評論時，宋慧喬早就千舟已過萬重山，「我已經受了太多的辱罵，老實說現在覺得無所謂了，那些惡意的負面評論我能接受，針對我自己沒關係。 但如果是針對我的家人，我會心碎。」



「我從小就活躍在這個圈子裡，所以遇到過各種大大小小的謠言，我的職業就是這樣，很多時候我就聽聽，反正我知道就好。 有時候會覺得『這個有點過分』，不過有一天我遇到一位朋友，他問我『聽說了這些事情，能問問嗎』我就說『如果我知道，我一定會回答，但這些事情我也只聽到過，跟我沒關係，你還是去問那些造謠的人吧』。」

此外，宋慧喬的新電影《黑修女們》講述修女們為了拯救被強大的惡鬼附身的少年而進行驅魔儀式的故事，將於1月24日起在韓國上映。



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