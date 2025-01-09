朴圭瑛公开《鱿鱼游戏2》拍摄片场照，不小心剧透后秒删！被韩网骂翻：Netflix都要签署保密协议啊

朴圭瑛（朴圭瑛）剧透《鱿鱼游戏3》的新闻在韩网登上热搜第一名，她到底说了什么？

8日，朴圭瑛通过个人帐号的即时动态分享了一张可能剧透《鱿鱼游戏3》的照片，之后她又迅速删除。照片包含了第三季的重要内容，朴圭瑛本意是想发布自己穿著粉红色服装、朝著镜头微笑的照片，但由於照片中无意中露出了旁边坐著的某位演员的面容，泄露了剧集中的关键情节，令原本期待第三季的观众大失所望。



在《鱿鱼游戏》的制作过程中，曾多次强调防止剧透的要求。 即使是公开拍摄现场也尤为强调安全保密，并要求记者签署各种保密协定。 同时对於中途举办的记者会和提前观看的场次，也进行了严格的保密工作。然而作为演员的朴圭瑛却在没有任何警觉的情况下，公开了剧集中的重要反转内容，令观众怀疑《鱿鱼游戏》的保密措施究竟是针对谁的。

日前朴圭瑛在接受第二季采访时，还曾反覆表示「第三季将揭示一切」，并特别小心避免剧透，被韩媒批评她只是在记者面前如此警惕，对於自己的剧透行为毫无反思。



目前朴圭瑛方面对於此事并未做出任何正式回应，但对广大《鱿鱼游戏》观众而言，这无疑是一个晴天霹雳。 删除照片后朴圭瑛因依然保持沉默，未有道歉之意而持续受到网友的批评。

据悉，Netflix对参与剧集制作的演员和工作人员都要求严格保密，情节严重者甚至追究损失赔偿责任。 因此网友们也在关注朴圭瑛将承担多大程度的责任。

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