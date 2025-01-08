《黑暗榮耀》「空姐」車珠英古裝劇《元敬》開播！竟然分兩個版本！觀眾：現實版的Red Velvet〈Psycho〉

《黑暗榮耀》「空姐崔惠程」車珠英主演的新史劇《元敬》正式開播，因尺度問題電視台和OTT平台分為兩個等級播出。

主打「相愛相殺夫婦」故事主線的《元敬》正式開播，太宗李芳遠（李賢旭 飾）與元敬王后（車珠英 飾）一起爭奪權力為故事大背景，講述了王與王妃、丈夫與妻子之間隱藏的熾熱故事。儘管歷史劇有「劇透」的屬性，但該劇因從元敬王后的視角重新創作、解讀了這對政治伴侶的敘事而增添了趣味性。



《元敬》首播收視率在首都圈達到了5.9%，順利啟航。因為內容尺度的原因，電視劇在tvN和TVING平台分別以19禁和15歲觀影版本公開。李芳遠能夠登上王位，元敬王后的家族功不可沒。李芳遠的岳家是當時最顯赫的名門望族之一的閔氏，也是高麗末期傳承下來的地方豪強。然而李芳遠登基後，對岳家進行了屠戮，導致家族覆滅。他的四位連襟，即閔氏四兄弟閔無咎、閔無疾、閔無恤、閔無悔都被殺。這是因為李芳遠對外戚政治心存戒備。



儘管如此元敬王后與李芳遠的婚姻長達40年，兩人共育有7子5女，是朝鮮王室中生育子女最多的王后。最小的孩子是在她47歲時誕生，當時閔氏兄弟中已有兩人被殺，李芳遠被認為是朝鮮國王中第一個開啟後宮干政的人。對此觀眾們紛紛表示「相愛相殺的敘事很吸引人」、「現實版的Red Velvet歌曲〈Psycho〉」、「愛憎交織的夫婦」，對該劇充滿期待。



執導該劇的導演金尚浩在製作發佈會上表示：「雖然元敬幫助李芳遠成為國王的故事廣為人知，但我們嘗試著重新想像並構思了夫妻間的關係。我了解到李芳遠是朝鮮國王中第一個開啟嬪妃政治的人，而且太宗的嬪妃數量位居朝鮮王朝第二，他也有很多子女，包括世宗大王。他們先是夫妻再是王與王后，本劇試圖表現他們複雜的關係。」

首播中大尺度的床戲吸引了廣大觀眾視線。劇中展現了李芳遠寵幸了元敬王后最鍾愛的宮女、與其他嬪妃尋歡作樂等場景，以及尺度較大的胸部裸露鏡頭。 相關場景為兩人微妙的情感線轉變做了鋪墊，進一步提升了劇情的緊張感。 而這些畫面在TVING與tvN平台以不同方式呈現。



이와중에 공개된 원경 하이라이트 예고편

부부가 둘이 섹ㅅ에 미쳐있어서 주변 상궁들이 왕실의 합궁은 쾌락이 아니다 이소리를 ;;

글구 중전마마께선 사내로 태어나셨어야 합니닼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 어휴 진짜 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/5aQjStXmCO — 82 (@82_82828282) January 2, 2025

케첩고백

이씬 주영이님 조낸커여워서 백번봄 pic.twitter.com/6T451AwYqu — 폼(tvN 원경 월화 저녁 8:50) (@ahopmal) January 7, 2025

在OTT平台TVING上為19禁（青少年禁止觀看），而在tvN則為15歲可觀看版。TVING每週一發布兩集，共14集；tvN則每週一、二晚8點50分播出，共12集。兩種版本在觀眾分級和集數上存在差異，這是tvN與TVING共同策劃，以滿足多樣化的觀眾消費模式。

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