《黑暗荣耀》「空姐」车珠英古装剧《元敬》开播！竟然分两个版本！观众：现实版的Red Velvet〈Psycho〉

《黑暗荣耀》「空姐崔惠程」车珠英主演的新史剧《元敬》正式开播，因尺度问题电视台和OTT平台分为两个等级播出。

主打「相爱相杀夫妇」故事主线的《元敬》正式开播，太宗李芳远（李贤旭 饰）与元敬王后（车珠英 饰）一起争夺权力为故事大背景，讲述了王与王妃、丈夫与妻子之间隐藏的炽热故事。尽管历史剧有「剧透」的属性，但该剧因从元敬王后的视角重新创作、解读了这对政治伴侣的叙事而增添了趣味性。



《元敬》首播收视率在首都圈达到了5.9%，顺利启航。因为内容尺度的原因，电视剧在tvN和TVING平台分别以19禁和15岁观影版本公开。李芳远能够登上王位，元敬王后的家族功不可没。李芳远的岳家是当时最显赫的名门望族之一的闵氏，也是高丽末期传承下来的地方豪强。然而李芳远登基后，对岳家进行了屠戮，导致家族覆灭。他的四位连襟，即闵氏四兄弟闵无咎、闵无疾、闵无恤、闵无悔都被杀。这是因为李芳远对外戚政治心存戒备。



尽管如此元敬王后与李芳远的婚姻长达40年，两人共育有7子5女，是朝鲜王室中生育子女最多的王后。最小的孩子是在她47岁时诞生，当时闵氏兄弟中已有两人被杀，李芳远被认为是朝鲜国王中第一个开启后宫干政的人。对此观众们纷纷表示「相爱相杀的叙事很吸引人」、「现实版的Red Velvet歌曲〈Psycho〉」、「爱憎交织的夫妇」，对该剧充满期待。



执导该剧的导演金尚浩在制作发布会上表示：「虽然元敬帮助李芳远成为国王的故事广为人知，但我们尝试著重新想像并构思了夫妻间的关系。我了解到李芳远是朝鲜国王中第一个开启嫔妃政治的人，而且太宗的嫔妃数量位居朝鲜王朝第二，他也有很多子女，包括世宗大王。他们先是夫妻再是王与王后，本剧试图表现他们复杂的关系。」

首播中大尺度的床戏吸引了广大观众视线。剧中展现了李芳远宠幸了元敬王后最钟爱的宫女、与其他嫔妃寻欢作乐等场景，以及尺度较大的胸部裸露镜头。 相关场景为两人微妙的情感线转变做了铺垫，进一步提升了剧情的紧张感。 而这些画面在TVING与tvN平台以不同方式呈现。



이와중에 공개된 원경 하이라이트 예고편

부부가 둘이 섹ㅅ에 미쳐있어서 주변 상궁들이 왕실의 합궁은 쾌락이 아니다 이소리를 ;;

글구 중전마마께선 사내로 태어나셨어야 합니닼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 어휴 진짜 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/5aQjStXmCO — 82 (@82_82828282) January 2, 2025

케첩고백

이씬 주영이님 조낸커여워서 백번봄 pic.twitter.com/6T451AwYqu — 폼(tvN 원경 월화 저녁 8:50) (@ahopmal) January 7, 2025

在OTT平台TVING上为19禁（青少年禁止观看），而在tvN则为15岁可观看版。TVING每周一发布两集，共14集；tvN则每周一、二晚8点50分播出，共12集。两种版本在观众分级和集数上存在差异，这是tvN与TVING共同策划，以满足多样化的观众消费模式。

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