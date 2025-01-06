《鱿鱼游戏2》女主朴圭瑛：有观众猜我是李政宰的女儿，第三季将揭晓秘密！「姜霞」名字暗藏深意

《鱿鱼游戏2》在万众期待下於去年12月26日全线上档，若说第一季有女主郑好娟的话，第二季中朴圭瑛（朴圭瑛）就是女主角一般的存在。

最近朴圭瑛接受了采访分享了她参演《鱿鱼游戏》第二季的幕后故事，同时表达了对第三季的信心。 朴圭瑛扮演的「姜霞」是前朝鲜士兵兼脱北者，逃离时被迫抛下自己的孩子，而人生唯一的目标就是找回孩子。 除了在游乐园工作以外，还在游戏组织内担任11号士兵，每次杀害淘汰者时都尽可能地确保人已死，因此与秘密从事器官买卖的部队长发生冲突。 而她也是已公开的演员名单中唯一一个不是游戏参与者，而是以「粉红守卫」身份亮相的人，这一设定引发了观众的关注。



采访朴中圭瑛透露，自从加入《鱿鱼游戏》第二季的演出阵容后，她保守秘密长达一年半之久。 对於亲朋好友的询问，她只能以「我也不知道」、「再等等看」搪塞过去，甚至对父母也守口如瓶，连同属一家经纪公司的第一季演员郑好娟也未曾知晓剧情细节，因此无法向她请教经验。

谈及角色名字的意义时，朴圭瑛解释道：「导演给角色起名『清晨』和『晚霞』各有深意，『清晨』象徵黑暗中的希望与光明，而『晚霞』则象徵进入最深沉的黑暗中，希望观众能从这个角度理解。」



由於Netflix对剧情保密要求极高，朴圭瑛在采访中显得格外谨慎，避免透露任何可能的剧透。 她透露自己不仅完整看完了第二季的剧本，还从观众的角度审视了其如何被剧化的过程。 关於第三季，朴圭瑛补充道：「我知道我出演的部份，但具体细节不能多说。当被问及第二季的看点时，朴圭瑛自信地表示：「观众期待的许多内容都将令人满意，所有疑问也都将解开。 请多多关注。」



由於朴圭瑛在第二季中饰演的角色「姜霞」被设定为朝鲜出身，这引发了网友对她与第一季朝鲜角色「姜晓」的关联猜测。 部份观众甚至认为「朴圭瑛饰演的角色是否是李政宰的女儿？」对此朴圭瑛回应：「看到这些有趣的猜测非常开心，这说明观众对作品充满兴趣和好奇，真心感谢大家的支持。」

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