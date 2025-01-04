耗巨資《問問星星吧》今晚首播！孔曉振笑稱李敏鎬「像不聽話的弟弟，但其實很穩重」

耗時逾4年、耗資鉅額500億的太空背景韓劇《問問星星吧》，總算要在今晚於tvN及Netflix等平台首播。回顧早在18日舉行的製作發表會，導演及演員們揭露幕後製作大工程，男女主角李敏鎬與孔曉振也趣提對彼此的印象。

《問問星星吧》講述在失重的太空站工作的「伊芙．金」（孔曉振飾演），和擁有秘密任務的不速之客「孔龍」（李敏鎬飾演）在外太空的故事，是部講述上下班距離就達20萬公里的太空站為背景的太空人日常生活職場劇。除了孔曉振與李敏耗，還有吳正世、韓智恩金柱憲、李伊、李礎熙等人演出，導演為《雖然是精神病但沒關係》朴信宇，編劇是《嫉妒的化身》徐淑香。



首先，韓劇以太空站為背景並非首次，但從未大獲成功，有記者向導演問及此，導演坦然地說：「依過往的數據，如果就覺得這樣的東西做不成，那世上就沒有什麼能做的了。」表示自己是因為喜歡才打造，製作過程很愉快，不過時間相當漫長，時間花費要一般作品5倍。孔曉振補充光他們演員看劇本，但拍攝與後製據所知花了3、4年，但已比預想快上檔，「CG（動畫）公司應該很辛苦吧，我們也設想會到了2025才會上檔。」同時透露由於這樣和預想差不多的進度，她的婚期並沒有為戲延後。



朴導演還說明《問問星星吧》是靠吊鋼絲與攝影技巧表現出外太空的無重力，並非靠CG，「直到成功為止，我們都是反覆努力完成的，沒有尖端技術的味道，只有人們汗水和費時費力的香味」。他也說會選擇以太空為題材，是因為「在地球上，我們認為很重要、很重的東西，或是微不足道的東西，脫離地球到無重力的地方後，都會有物體到底是重還輕的疑問，一邊看一邊思索應該會很有趣」。



李敏鎬和孔曉振兩位浪漫劇大家是第一次合作，無論觀眾或是發表會上的記者都很好奇，李敏鎬表示20多歲時便想和「孔布利」（孔可愛，孔曉振暱稱）合作，但比想像中晚，不過合作經驗非常好。孔曉振則說不太了解李敏鎬時還想過他會不會難相處，但相處後發覺對方「是很容易煩惱的人，感覺很新鮮」，原本有「像是不聽話的弟弟之感，但在浪漫喜劇上又是穩重的搭檔」，在這部像是辦公室戀愛的戲劇上，「工作和愛情兩種故事都好好地完成了，也有成長的感覺。」



導演透露如果是單純用浪漫喜劇的眼光來看可能會失望，希望觀眾能以角色們的角度，先設想他們在進入無重力空間後，會對自己的感情產生懷疑，「說是珍貴的羅曼史有點可惜，我認為是珍貴的『人與人的關係』」，但打包票觀眾看到最後不會失望。



《問問星星吧》今日起於韓國tvN每週六日韓國時間晚間9時20分首播，Netflix等串流平台應是待tvN首播結束後跟播。更完整劇情介紹及預告片可見：‎〈耗資500億、歷時5年製作！李敏鎬&孔曉振新劇《問問星星吧》明日開播，中字精選片段公開〉。



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