耗資500億、歷時5年製作！李敏鎬&孔曉振新劇《問問星星吧》明日開播，中字精選片段公開

等了5年，李敏鎬和孔曉振的劇終於要播了！《問問星星吧》今日公開中文字幕精選片段，男主個性意外的生動可愛，太空站裡的畫面更是讓人眼前一亮！

《問問星星吧》講述來自不同世界、身負不同任務的太空人和太空遊客，命運在宇宙中交織，並逐漸愛上彼此的故事，是韓國首部以太空站為背景的職場劇。



劇中，宇宙科學家「金伊芙」（孔曉振 飾）、姜康壽（吳正世 飾）、李丞晙（許楠儁 飾）、美娜·李（李礎熙 飾）在太空站內進行動植物生命體實驗，尋找治療疾病人類的方法。 過程中，這些科學家與實驗對象——果蠅和小鼠朝夕相處，建立了深厚的親密感。

如果說科學家們的任務顯而易見，那麼男主「孔龍」（李敏鎬 飾）來太空站的原因就比較神秘。 孔龍是一名婦產科醫生，斥巨資700億以觀光客身份來到太空站，用的是未婚妻——MZ集團千金崔高恩（韓智恩 飾）的錢。



原來姜康壽除了果蠅專研科學家之外還有一個身份，就是崔高恩的前男友。 姜康壽出生富裕之家、個性傲慢無禮，崔高恩似乎因某種原因對他心存怨念無法釋懷，會長於是塞給孔龍一大筆錢、賦予他特殊使命。孔龍雖然極度不情願，也只能帶著任務登上太空。

太空站裡，孔龍作為菜鳥笑料百出，伊芙警告他乖乖觀光就好、千萬不要碰任何東西，然而孔龍還是按下某個按鈕，令太空站陷入危機。



《問問星星吧》由《雖然是精神病但沒關係》《愛在大都會》朴信宇導演執導，《Pasta》《嫉妒的化身》徐淑香編劇執筆，光是製作期準備時間就耗時5年，2022年4月開拍、 2023年4月殺青，後期製作又耗時近1年，製作費高達500億韓元，單是VFX（視覺效果）就超過70億。 考慮到韓國以往的科幻題材作品很少大獲成功，這部大製作、 名演員、名編導加持的作品，格外引人期待。

1月4日也就是明天，《問問星星吧》終於將通過tvN和Netflix同時公開，每週五六更新、一共16集，小編已經等不及第一時間追起來啦！



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