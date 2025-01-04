耗巨资《问问星星吧》今晚首播！孔晓振笑称李敏镐「像不听话的弟弟，但其实很稳重」

耗时逾4年、耗资巨额500亿的太空背景韩剧《问问星星吧》，总算要在今晚於tvN及Netflix等平台首播。回顾早在18日举行的制作发表会，导演及演员们揭露幕后制作大工程，男女主角李敏镐与孔晓振也趣提对彼此的印象。

《问问星星吧》讲述在失重的太空站工作的「伊芙．金」（孔晓振饰演），和拥有秘密任务的不速之客「孔龙」（李敏镐饰演）在外太空的故事，是部讲述上下班距离就达20万公里的太空站为背景的太空人日常生活职场剧。除了孔晓振与李敏耗，还有吴正世、韩智恩金柱宪、李伊、李础熙等人演出，导演为《虽然是精神病但没关系》朴信宇，编剧是《嫉妒的化身》徐淑香。



首先，韩剧以太空站为背景并非首次，但从未大获成功，有记者向导演问及此，导演坦然地说：「依过往的数据，如果就觉得这样的东西做不成，那世上就没有什么能做的了。」表示自己是因为喜欢才打造，制作过程很愉快，不过时间相当漫长，时间花费要一般作品5倍。孔晓振补充光他们演员看剧本，但拍摄与后制据所知花了3、4年，但已比预想快上档，「CG（动画）公司应该很辛苦吧，我们也设想会到了2025才会上档。」同时透露由於这样和预想差不多的进度，她的婚期并没有为戏延后。



朴导演还说明《问问星星吧》是靠吊钢丝与摄影技巧表现出外太空的无重力，并非靠CG，「直到成功为止，我们都是反覆努力完成的，没有尖端技术的味道，只有人们汗水和费时费力的香味」。他也说会选择以太空为题材，是因为「在地球上，我们认为很重要、很重的东西，或是微不足道的东西，脱离地球到无重力的地方后，都会有物体到底是重还轻的疑问，一边看一边思索应该会很有趣」。



李敏镐和孔晓振两位浪漫剧大家是第一次合作，无论观众或是发表会上的记者都很好奇，李敏镐表示20多岁时便想和「孔布利」（孔可爱，孔晓振昵称）合作，但比想像中晚，不过合作经验非常好。孔晓振则说不太了解李敏镐时还想过他会不会难相处，但相处后发觉对方「是很容易烦恼的人，感觉很新鲜」，原本有「像是不听话的弟弟之感，但在浪漫喜剧上又是稳重的搭档」，在这部像是办公室恋爱的戏剧上，「工作和爱情两种故事都好好地完成了，也有成长的感觉。」



导演透露如果是单纯用浪漫喜剧的眼光来看可能会失望，希望观众能以角色们的角度，先设想他们在进入无重力空间后，会对自己的感情产生怀疑，「说是珍贵的罗曼史有点可惜，我认为是珍贵的『人与人的关系』」，但打包票观众看到最后不会失望。



《问问星星吧》今日起於韩国tvN每周六日韩国时间晚间9时20分首播，Netflix等串流平台应是待tvN首播结束后跟播。更完整剧情介绍及预告片可见：‎〈耗资500亿、历时5年制作！李敏镐&孔晓振新剧《问问星星吧》明日开播，中字精选片段公开〉。



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