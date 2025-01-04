GOT7 忙內 YUGYEOM 1.18澳門開騷 獨特的舞台風格展現與眾不同的Vibe

各位鳥寶寶（GOT7的粉絲名），你們的忙內要來了！韓國男團GOT7成員YUGYEOM日前宣布，在1月18日將會現身澳門巴黎人劇場，為一眾鳥寶寶帶來他此次世巡的澳門場 <2025 YUGYEOM TOUR [TRUSTY] IN MACAO>！

時隔五個月再次來到澳門開騷，YUGYEOM不止會帶來獨有的歌舞演出，以與眾不同的音樂風格感染在場每一位粉絲，上演一幕幕「嗨爆」的現場，更會獻唱在2024年12月18日才公開的全新歌曲〈Sweet Like〉，以及帶來了豐富的福利！想聽到YUGYEOM的新曲現場嗎？錯過了東京場的各位，記得Mark實今次的演出！



過去一年忙過不停的YUGYEOM，由2024年10月於新加坡展開了此次的 [TRUSTY] 巡迴演唱會，其後去到曼谷、悉尼、香港、馬尼拉、雅加達、台北、東京等地與當地的鳥寶寶見面。除了舞台演出外，YUGYEOM 在2024年11月播出的SBS的男團選秀節目《Universe League》中更擔任導師，以出道多年的經驗為練習生們提供表演上的意見，展現出更成熟的一面！雖然工作非常忙碌，YUGYEOM並沒有停下腳步，在2024年12月18日臨近聖誕節之際，為粉絲們送上全新的數位單曲〈Sweet Like〉。這是一首 R&B 風格的流行曲，配合 YUGYEOM 獨有的魅力嗓音，突顯出 YUGYEOM 漸漸成長的音樂風格與實力！此次歌曲 YUGYEOM 更邀請了多年的好友、SEVENTEEN 成員 Vernon 為歌曲填詞，兩位不同組合成員合作，刷出讓人驚艷的音樂火花，大家絕對不要錯過這首歌曲！





接下來，YUGYEOM 將於2025年1月20日隨所屬組合 GOT7 回歸推出新曲，為大家展現出與Solo 歌手不一樣的面貌，不想錯過 YUGYEOM 每一面的鳥寶寶，記得不要錯過購票訊息啊！此次的演出票價分為 $1,499 及$1,199（MOP/HKD），更為鳥寶寶們準備了歡送道別、綵排、團體合照（1:20）、簽名海報等不同福利。1月18日、巴黎人劇場、與 YUGYEOM 見面吧！

《2025 YUGYEOM TOUR [TRUSTY] IN MACAO》



日期：2025年1月18日（星期六）

時間：晚上7點整

地點：巴黎人劇場

票價：港幣HKD / 澳門幣MOP $1,499/$1,199

公開發售：2024年12月31日(二) 中午12時起

購票網站：金光票務 - https://hk.cotaiticketing.com/shows/yugyeom2025

大麥 - http://t.cn/RhJTbtX

主辦單位：萬星國際娛樂文化

巡演公司：Wonder

經紀公司：AOMG





粉絲福利詳情：

$1,499門票：SOUND CHECK（全體）、HI-BYE SESSION（全體）、團體合照1:20（全體）、親筆簽名海報（50名）

$1,199門票：SOUND CHECK（60名）、HI-BYE SESSION（260名）、團體合照1:20（60名）





- 詳情請留意主辦方公告.

- 主辦方保留活動異動之權利.

- 福利中獎名單將於活動前一天公佈

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