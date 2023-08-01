金有謙首度襲澳開亞巡個唱：拍片預告澳門個唱將帶來火熱舞台！

金有謙將於2023年8月20日(日)攜D-SHOW主辦的「2023 YUGYEOM IN MACAU」個人演唱會，於澳門百老匯™️ (百老匯舞台)和一眾澳門粉絲見面。



自加盟新東家AOMG後， 有謙一直積極進行各種個人活動。剛在上月，有謙以黑白色型格風及深邃眼神為韓國時尚雜誌《W Korea》拍攝畫報，大騷男人味！ 而最近有謙更無預警宣佈，已於7月24日率先公開了全新電子專輯《LOLO》的同名主打曲「LOLO」，收錄曲「Say Nothing」更是由天才製作人GRAY製作，小巨肺李夏怡亦有份獻聲，殺歌迷們一個措手不及！



有謙今天公開了早前特別為粉絲們錄製的一段短片，率先向粉絲打招呼兼為澳門場造勢； 短片中。他表示很高興終於可以到訪上次亞巡未能前往的澳門，並預告會帶來性感火熱的舞台，務必令一眾粉絲引頸以待！



今次為金有謙首次展開個人亞洲巡迴演唱會，澳門是繼台灣首場後的第二站。演唱會門票價錢分別為$1,488、$1,088及$688。購票的觀眾亦有機會獲得團體合照、 粉絲歡送、官方及簽名海報等福利，和偶像進行近距離接觸！ 門票現於澳門百老匯™️網上售票系統及實體售票處公開發售。想現場欣賞金有謙帥氣的舞姿和充滿野性美的演出，就記得馬上去「撲飛」啦！



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