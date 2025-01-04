GOT7 忙内 YUGYEOM 1.18澳门开骚 独特的舞台风格展现与众不同的Vibe

各位鸟宝宝（GOT7的粉丝名），你们的忙内要来了！韩国男团GOT7成员YUGYEOM日前宣布，在1月18日将会现身澳门巴黎人剧场，为一众鸟宝宝带来他此次世巡的澳门场 <2025 YUGYEOM TOUR [TRUSTY] IN MACAO>！

时隔五个月再次来到澳门开骚，YUGYEOM不止会带来独有的歌舞演出，以与众不同的音乐风格感染在场每一位粉丝，上演一幕幕「嗨爆」的现场，更会献唱在2024年12月18日才公开的全新歌曲〈Sweet Like〉，以及带来了丰富的福利！想听到YUGYEOM的新曲现场吗？错过了东京场的各位，记得Mark实今次的演出！



过去一年忙过不停的YUGYEOM，由2024年10月於新加坡展开了此次的 [TRUSTY] 巡回演唱会，其后去到曼谷、悉尼、香港、马尼拉、雅加达、台北、东京等地与当地的鸟宝宝见面。除了舞台演出外，YUGYEOM 在2024年11月播出的SBS的男团选秀节目《Universe League》中更担任导师，以出道多年的经验为练习生们提供表演上的意见，展现出更成熟的一面！虽然工作非常忙碌，YUGYEOM并没有停下脚步，在2024年12月18日临近圣诞节之际，为粉丝们送上全新的数位单曲〈Sweet Like〉。这是一首 R&B 风格的流行曲，配合 YUGYEOM 独有的魅力嗓音，突显出 YUGYEOM 渐渐成长的音乐风格与实力！此次歌曲 YUGYEOM 更邀请了多年的好友、SEVENTEEN 成员 Vernon 为歌曲填词，两位不同组合成员合作，刷出让人惊艳的音乐火花，大家绝对不要错过这首歌曲！





接下来，YUGYEOM 将於2025年1月20日随所属组合 GOT7 回归推出新曲，为大家展现出与Solo 歌手不一样的面貌，不想错过 YUGYEOM 每一面的鸟宝宝，记得不要错过购票讯息啊！此次的演出票价分为 $1,499 及$1,199（MOP/HKD），更为鸟宝宝们准备了欢送道别、彩排、团体合照（1:20）、签名海报等不同福利。1月18日、巴黎人剧场、与 YUGYEOM 见面吧！

《2025 YUGYEOM TOUR [TRUSTY] IN MACAO》



日期：2025年1月18日（星期六）

时间：晚上7点整

地点：巴黎人剧场

票价：港币HKD / 澳门币MOP $1,499/$1,199

公开发售：2024年12月31日(二) 中午12时起

购票网站：金光票务 - https://hk.cotaiticketing.com/shows/yugyeom2025

大麦 - http://t.cn/RhJTbtX

主办单位：万星国际娱乐文化

巡演公司：Wonder

经纪公司：AOMG





粉丝福利详情：

$1,499门票：SOUND CHECK（全体）、HI-BYE SESSION（全体）、团体合照1:20（全体）、亲笔签名海报（50名）

$1,199门票：SOUND CHECK（60名）、HI-BYE SESSION（260名）、团体合照1:20（60名）





- 详情请留意主办方公告.

- 主办方保留活动异动之权利.

- 福利中奖名单将於活动前一天公布

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