【超多美圖】追K-POP的你一定聽過！韓國女團門面成員最新名詞「張Ka薛有」，2024年的她們也閃閃發光

韓國年輕人很喜歡把常用詞句進行縮寫，討論K-POP時也不例外，近兩年流行的四字名詞「張Ka薛有」就是其中一個例子，外行人很可能看了半天都猜不透其中含義！

「張Ka薛有」其實是四個人名的首字縮寫，指第3.5代到第4代K-POP女團裡顏值最高的門面成員，分別是IVE成員張員瑛 、aespa成員Karina、NMIXX成員Sullyoon（本名薛侖娥）、ITZY成員申有娜。 這個詞最早可以溯源到2022年初，最先由國小生這一群體提出、逐漸受到中學生及更多年輕人認可，一開始有「張有薛」「張Ka薛」等各種說法，目前基本固定在「張Ka薛有」。









其中「張Ka薛」還曾經一起出現在日本綜藝節目，據說是日本10代女性最希望擁有的面孔：



其實每個團都有漂亮的成員，各自有不同的魅力，不過上述四位剛好代表了當下韓國年輕人的審美趨勢，即是面容華麗、身材高挑。 張員瑛身高173cm，Karina有167.8cm，Sullyoon身高170cm，申有娜也有167cm，而且都是頭小臉小四肢修長的超棒比例，在鏡頭裡看起來比真實身高更加修長。

2024年，「張Ka薛有」也和各自團體一起積極活動，在舞台、機場、頒獎禮等活動中留下無數令人驚艷的瞬間，一起來欣賞吧！希望2025年也能繼續看到大家健康快樂地繼續活動~

IVE成員張員瑛：















aespa成員Karina：















NMIXX成員Sullyoon：















ITZY成員申有娜：















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