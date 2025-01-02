「AV失誤再度說明」《魷魚遊戲2》朴成焄被傳即將從新作下車…「因國家哀悼期而取消劇本閱讀」

《魷魚遊戲2》中演出變性人的演員朴成焄，日前因上傳與電視劇主題相關的AV影片而引發人品爭議，雖已多次表達失誤道歉，但此負面效應延伸到目前他正在進行中的新作品。

1月2日朴成焄下一部作品tvN電視劇《暴君的主廚》原定舉辦的劇本閱讀，傳出取消的消息。而日前朴成焄因不慎上傳AV相關影片，雖然隨即刪除但卻造成不小的爭議，甚至有網友抗議他繼續演出下一部作品，也有人推測劇本閱讀的取消與此事有關，不過朴成焄所屬公司BH娛樂表示，劇本閱讀的取消是因為國家正值全民哀悼期間，因此取消此行程。



tvN也表示，正值國家哀悼期間，考量到整體社會氣氛而調整劇本閱讀的行程。不過對於經紀公司與電視台的發言，韓國網友紛紛猜測還有其他原因。某部分網友認為因為朴成焄日前掀起的爭議，電視劇的方面是否也可能做出一些變更？應該不至於取消整個劇本閱讀行程吧！也有部分網友認為，朴成焄已經多次表明失誤，大家不應再過度放大檢視，也不需要延伸到他的下一部作品。



也有網友認為雖然朴成焄已承認是自己的失誤，但由於他的下一部作品是屬於浪漫喜劇，這個失誤將影響他成為浪漫喜劇的主角，形象受到不小的打擊。事件爆發當時BH娛樂曾向媒體說明，演員從DM收到此訊息想傳達給公司負責人後刪除，但卻因失誤而上傳公開，但此一說法遭網友打臉，認為依照SNS平台結構與操作方式等等，公司說法是不合理的，二次的說明造成此爭議更加受矚目。



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