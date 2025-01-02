【超多美图】追K-POP的你一定听过！韩国女团门面成员最新名词「张Ka薛有」，2024年的她们也闪闪发光

韩国年轻人很喜欢把常用词句进行缩写，讨论K-POP时也不例外，近两年流行的四字名词「张Ka薛有」就是其中一个例子，外行人很可能看了半天都猜不透其中含义！

「张Ka薛有」其实是四个人名的首字缩写，指第3.5代到第4代K-POP女团里颜值最高的门面成员，分别是IVE成员张员瑛 、aespa成员Karina、NMIXX成员Sullyoon（本名薛仑娥）、ITZY成员申有娜。 这个词最早可以溯源到2022年初，最先由国小生这一群体提出、逐渐受到中学生及更多年轻人认可，一开始有「张有薛」「张Ka薛」等各种说法，目前基本固定在「张Ka薛有」。









其中「张Ka薛」还曾经一起出现在日本综艺节目，据说是日本10代女性最希望拥有的面孔：



其实每个团都有漂亮的成员，各自有不同的魅力，不过上述四位刚好代表了当下韩国年轻人的审美趋势，即是面容华丽、身材高挑。 张员瑛身高173cm，Karina有167.8cm，Sullyoon身高170cm，申有娜也有167cm，而且都是头小脸小四肢修长的超棒比例，在镜头里看起来比真实身高更加修长。

2024年，「张Ka薛有」也和各自团体一起积极活动，在舞台、机场、颁奖礼等活动中留下无数令人惊艳的瞬间，一起来欣赏吧！希望2025年也能继续看到大家健康快乐地继续活动~

IVE成员张员瑛：















aespa成员Karina：















NMIXX成员Sullyoon：















ITZY成员申有娜：















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