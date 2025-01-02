《暴君的主廚》取消劇本排練！不是受朴成焄事件影響，而是處於國家哀悼期

由朴成焄和潤娥主演的新劇《暴君的主廚》取消了劇本排練，這兩日因「謎片封面」事件而引發爭議的朴成焄就取消一事發表了立場。

BH娛樂公司於今日（2日）表示：「tvN新劇《暴君的主廚》劇本排練已取消，因國家哀悼期間日程有所調整。」此前有消息稱，原定於當天進行的《暴君的主廚》劇本朗讀會被取消。 一些人猜測原因是朴成焄因最近被捲入的「日本成人影片封面」爭議所致，但事實證實並非如此。

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朴成焄於2024年12月30日在個人IG即時動態上上傳了一張Netflix《魷魚遊戲》惡搞版成人電影封面，隨後刪除。 所屬公司解釋稱：「朴成焄在查看DM（私訊）時不小心上傳，今後將注意避免此類事件再次發生。」並對此致歉。 但隨著爭議的增大，BH娛樂再次出面，首先承認了早前的聲明為謊言，朴成焄確實下載、並上傳了圖片，「因為他的作品被牽扯進了這樣奇怪的事情，他可能判斷這會成為一個問題，所以想傳遞給公司處理。」



此外，朴成焄在《魷魚遊戲2》中飾演跨性別者「趙賢珠」，演技深受好評。

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