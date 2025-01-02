從事業巔峰到危機只用了3天！朴成焄風波難平，舊料被重提：經歷長期無名期，曾住《寄生上流》那樣的半地下

短短3日，朴成焄的心情猶如坐過山車一般，剛吃到《魷魚遊戲2》中「趙賢珠」的紅利，名氣再上一層樓，又因自己手滑上傳謎片封面在個人IG即時動態上遭到輿論的口諫筆伐，形象受損。

2024年12月30日，朴成焄在個人IG上上傳了一張以《魷魚遊戲》為主題的成人影片封面照片。 儘管他意識到問題後立即刪除了該照片，但圖片已經迅速傳播開來，並在網路上被廣泛截圖和保存。

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對此，所屬公司BH娛樂第一次發表聲明時解釋：「朴成焄收到大量私信（DM），在查看過程中因操作失誤上傳了該照片。」然而，這一解釋並未平息爭議。 一些網友質疑他「直接保存了成人影片的照片並上傳」，對公司聲明持懷疑態度。 隨著爭議愈演愈烈，BH娛樂再次發表聲明，補充說明：「朴成焄是通過私信收到這張照片的，判斷其可能引發問題，所以將其保存並計畫轉發給公司負責人。 不料在這個過程中意外上傳到了社交媒體。」這一瞬間的失誤已經給他多年來的演藝生涯留下了污點。



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朴成焄於2008年通過電影《霜花店》出道，經歷了漫長的無名時期。 他曾在綜藝節目《You Quiz》中談到自己艱難的演藝生涯。 從話劇舞台轉向影視圈的過程中，生活拮据，經歷了不為人知的經濟困難。 他還提到在學生時代因家庭經濟狀況惡化，曾在類似電影《寄生上流》中出現的半地下室生活了7年。



在艱難歲月中堅持不懈後，朴成焄終於迎來了改變人生的作品——2022年12月30日上線的Netflix原創劇《黑暗榮耀》。 他在劇中飾演校園暴力施害者「全宰寯」，以出色的演技迎來了事業的轉捩點。



隨後，朴成焄又因出演tvN電視劇《淚之女王》中「尹殷盛」一角而受到觀眾喜愛。 2024年最後一個月，他又在全球矚目的Netflix《魷魚遊戲2》中有著亮眼表現，憑藉跨性別者「趙賢珠」為自己創造了又一個人生角色，贏得了民眾們對他演技轉型的一致好評。 而這也是他的第50部作品。



然而就在事業順風順水之際，一場意外的失誤卻給朴成焄的演藝生涯蒙上了陰影，網友們的反應褒貶不一。 有網友表示「令人失望」、「無法正視 他了」; 也有人為他感到惋惜，稱「誰都會犯錯，希望大家不要過於苛責」; 更有人表示「他是演技出色的演員，希望能早日重新振作」等。

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